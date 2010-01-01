في بينالي فينيسيا العالمي.. سورية مشاركة بمعرض «تقديراً لعظمة تدمر»..

08 حزيران 2017

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تحت عنوان «تقديراً لعظمة تدمر» افتتح الجناح السوري في بينالي فينسيا العالمي بدورته 57 في الـ 13 من شهر ايار الماضي للعام 2017، بمشاركة فنانين تشكيليين من سورية وإيطاليا وبحضور المفوض الرسمي للجناح، التشكيلي عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة التابعة لوزارة الثقافة، حيث جسدت الأعمال المشاركة عن أهمية مدينة تدمر الأثرية وعظمة تاريخها وحضارتها.







التشكيليان عماد كسحوت وأسماء فيومي مع سفير سورية السابق السيد سمير القصير وبعض زوار المعرض التشكيليان عماد كسحوت وأسماء فيومي مع سفير سورية السابق السيد سمير القصير وبعض زوار المعرض



المصور عبدالله رضا برفقة بعض زوار المعرض المصور عبدالله رضا برفقة بعض زوار المعرض



بينالي فينيسيا بينالي فينيسيا

سبق افتتاح المعرض حفل استقبال وتعارف بين الوفود المشاركة، ورحب مدير بينالي فينيسيا السيد باولو موراتا بالوفد السوري المشارك، حيث أكد الوفد السوري على ضرورة وأهمية استمرار التواجد الفني السوري في هذه التظاهرة الفنية العالمية رغم الظروف التي تمر فيها سورية، وعبر المدير العام للبينالي عن سروره باستمرار المشاركة السورية طيلة الدورات السابقة وبافتتاح الجناح السوري بدورته الحالية أكد عن عميق حبه لسورية وإصراره على تواجدها الدائم في الدورات القادمة.الفنانون التشكيليون المشاركون من سورية: أسماء الفيومي، عبد الله رضا، لينا ديب، أنس الرداوي.ومن ايطاليا: ANGELO DOZIO- FRANCA PISANI- GIUSEPPE BIASIO- PATRIZIA DALLA VLLEحمل بينالي هذا العام شعار «Viva Arte Viva» حيث عمد المنظمون على أن يكون المعرض من الفنانين وإليهم يتناولون فيه الأشكال التي يقترحونها، والأسئلة التي يطرحونها، والإبتكارات التي يطورونها، والحياة التي يختارونها، حيث شارك عدد كبير من الفنانين التشكيليين من مختلف دول العالم تجاوز عددهم الـ 120 فناناً من 89 بلداً، يتنافسون فيما بينهم بما يشبه الأولمبياد الفني لنيل الأسد الذهبي.لمحة عن بينالي فينيسيا وأهميته:تأسس البينالي عام 1895، في مدينة فينيسيا الإيطالية، وأصبح اليوم واحداً من أكثر المؤسسات الثقافية شهرةً في العالم، حيث ينظم المعارض والأبحاث في جميع القطاعات (فنون، هندسة معمارية، سينما، رقص، موسيقى، مسرح) وخاصة المتعلق منها بالفن المعاصر، وقد تم مؤخراً الإعتراف بالمؤسسة المنظمة للبينالي كشركة رائدة عالمياً في تنظيم المعارض الفنية المعاصرة حيث ارتفع عدد الدول المشاركة فيه من 59 إلى 89 دولة عام 2015، ويعتبر بينالي هندسة العمارة الذي تقيمه المنظمة على أرضها الأفضل على مستوى العالم.يستمر المعرض حتى تاريخ 26 تشرين الثاني 2017.

زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا

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