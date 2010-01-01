المدير العام للآثار والمتاحف: نصف أسواق حلب الأثرية محروقة أو مدمرة

21 كانون الأول 2016

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أعلن المدير العام للآثار والمتاحف في سورية الدكتور مأمون عبد الكريم أن نسبة الضرر في المباني الأثرية في حلب تعادل نسبة الضرر في جميع المواقع الأثرية في البلاد، واصفا المدينة القديمة بالمنكوبة.

و قال عبد الكريم: «إن ترميم المدينة بحاجة إلى مليارات الدولارات من دون أن يحدد الوقت الزمني لذلك، مشيراً إلى أن أكثر من نصف الأسواق إما مدمرة وإما محروقة على حين هناك ما يقارب 150 مبنى أثرياً متضرراً بأضرار مختلفة».

وأكد عبد الكريم أن نسبة الضرر في الجامع الأموي لم تتجاوز 10% باستثناء المئذنة المدمرة، لافتاً إلى أن هناك آلافاً من المنازل ذات نسيج معماري مميز متضررة، معتبرا قلعة حلب الأقل ضررا باعتبار أن الجيش نجح ألا يجعلها ساحة للمعارك إلا أن هناك مباني حولها مدمرة بالكامل.

وفيما يتعلق بمدينة تدمر أكد عبد الكريم أنه لا يوجد معلومات حالياً عن المدينة نتيجة احتلالها أخيراً لكن تم نقل جميع القطع الأثرية إلى أماكن آمنة ولم يبق فيها إلا نحو أربع قطع لم يتم نقلها لحجمها الكبير.

وتوقع عبد الكريم أن يدمر تنظيم داعش مواقع أثرية في المدينة، مضيفاً: «نحن تتعامل مع أناس وحوش وبرابرة فعلوا ما فعلوا بالمرحلة الأولى والآن متيقنين أنهم سيدمرون ولذلك فإننا نتوقع الأسوأ».

وفيما يتعلق بتهريب الآثار السورية كشف عبد الكريم أن هناك معلومات عن وجود قطع أثرية في الأردن لكن لم تعلن عنها الحكومة الأردنية، معلناً أن عدد القطع المهربة إلى تركيا بلغ 16 ألفاً قطعة مختلفة.

وأضاف عبد الكريم أن الحكومة التركية بدأت تعلن عمّا لديها من قطع أثرية لليونسيكو وهي تقول إنها ستعيدها حينما تعود العلاقات.

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