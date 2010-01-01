مشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف بالمؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن

04 تموز 2017

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شاركت المديرية العامة للآثار والمتاحف ممثلة بالدكتور مأمون عبد الكريم، المدير العام، بالمؤتمر السنوي المتعلق بالجرائم ضد الفن وذلك في الرابع وعشرين من حزيران الجاري، في مدينة ايميليا الإيطالية. حيث عقد المؤتمر بإشراف منظمة أركا، وهي منظمة تعمل على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بالجرائم ضد الفن وحماية التراث الثقافي برئاسة السيدة ليندا البرتسون، وتناول المؤتمر عدة محاور، كان أهمها:

- الإتجار غير المشروع بالآثار في جميع دول العالم.

- استخدام الإنترنت للإتجار بالفن

- قضايا تزوير الفن

- كيفية حفظ التراث في أوقات الأزمات

- الوسائل المثلى الواجب استخدامها للإخلاء الطارئ للقطع الفنية

- كيفية التحقيق في جرائم الآثار ومحاكمة مرتكبيها قضائياً

- إيجاد أفضل الحلول لمنع الإتجار بالآثار ووقف تدمير الإرث الثقافي في جميع دول العالم.



من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن

حيث ركز الدكتور مأمون عبدالكريم في محاضرته، على واقع المواقع الأثرية في سورية، التي تتعرض إلى التخريب والسرقة على يد عصابات الآثار المتعاونة مع المجموعات المتطرفة، وخاصة داعش، حيث تم تدمير عدد كبير من المواقع في سورية خلال سنوات الازمة، خاصة مواقع مثل ماري ودورا اوروبوس، وغيرها من المواقع في محافظتي الرقة ودير الزور، وافاميا في محافظة حماه، وتل الأشعري في درعا الخ.

تم التركيز ايضاً على ظاهرة تزوير الآثار في سورية، واستفحالها وتم التطرق على الجهود التي بذلتها المديرية العامة للآثار والمتاحف، بالتعاون مع الجهات المختصة في سورية، والمجتمع المحلي في سبيل استعادة أكثر من سبعة الاف قطعة اثرية قبل خروجها من سورية.



من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن

وتم التطرق إلى التعاون الدولي لمكافح تهريب الاثار، ولاسيما دور اليونسكو والانتربول وغيرها من المؤسسات العلمية العالمية، المتعاونة مع مديرية الاثار لمجابهة تهريب الآثار في سورية،عملاً بالقررات التي تبنتها مجلس الامن في عامي 2015 و2017 التي تجرم الاتجار بالآثار.



من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن من المؤتمر السنوي لمكافحة الجرائم ضد الفن

ولابد من الاشارة بأنه حضر المؤتمر خلال هذا العام، عدد كبير من المختصين في مجال مكافحة تهريب الاثار، من مختلف الدول الاوروبية وامريكا، من الحقوقيين والشرطة وعلماء الآثار.

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