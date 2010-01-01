تراث مدينة دمشق في مؤتمر للتخطيط العمراني والتراث التاريخي لمدينة دمشق بمدينة ليون في فرنسا

15 تشرين الثاني 2017

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عقد في مدينة ليون الفرنسية، مؤتمراً يتناول تراث مدينة دمشق العمراني واستمراريته في الفترة الواقعة بين 6-7 تشرين الثاني 2017 م، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة بالمديرية العامة للأثار والمتاحف والمركز الوطني للبحوث العلمية والمركز الفرنسي في الشرق الأوسط وجامعة ليون.



ويأتي اختيار دمشق عنواناً للمؤتمر كونها تشكل أحد النماذج التي تواجه الكثير من التحديات العمرانية والتراثية التي تستلزم اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة في سبيل الحفاظ على هوية المدينة.



وسيتم الاطلاع على بعض التجارب في مدن حوض البحر الابيض المتوسط وكيفية إدارة التراث العمراني فيها.

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