حوار مع الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية

31 تشرين الأول 2017

ما تعرض له تراثنا من نهب وتدمير لم يتعرض له أي تراث عبر التاريخ

في لقاء خاص لـ«اكتشف سورية» مع الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية تحدث فيه وبشفافية عن مجمل الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها التراث السوري في ظل الأزمة الراهنة، ورؤيته حول إعادة الإعمار وأعمال الترميم، وأوضاع المتاحف في سورية.. فكان معه هذا الحوار:





ما أصاب تراثنا السوري لم يصب أي تراث آخر عبر التاريخ على الإطلاق



ما أصاب الآثار خلال هذه الأزمة عَملٌ مَهول وخطير جداً لم يتعرض له إرثٌ ثقافيٌ في أي مكان من العالم عبر التاريخ على الإطلاق، بكل المراحل والعصور التاريخية المختلفة، على أيدي المجموعات الإرهابية والجهلة أيضاً، الذين لا يدركون قيمة ما بين أيديهم من هذا التراث الثقافي الذي يفتخر به السوريون أمام العالم فيما تحسدنا عليه بقية الأمم.







الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية



اكتشف سورية في لقاء مع المدير العام للآثار والمتاحف اكتشف سورية في لقاء مع المدير العام للآثار والمتاحف



الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف



اكتشف سورية في حوار مع المدير العام للآثار والمتاحف في سورية اكتشف سورية في حوار مع المدير العام للآثار والمتاحف في سورية



الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية

زين ص. الزين | تصوير عبدالله رضا

اكتشف سورية