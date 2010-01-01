توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للآثار والمتاحف ومتحف براغ

15 تشرين الثاني 2017

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قام وفد من جمهورية تشيكيا بزيارة رسمية إلى دمشق برئاسة السيد «ميخال لوكاش» المدير العام لمتحف براغ، والسيد «ميخال ستيهليك» مدير المعارض، بالإضافة إلى عالمة الآثار السيدة «ماريكا تيسوكا».

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف، تهدف إلى تقديم الدعم بالمواد والخبرات اللازمة إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف وكوادرها للمساهمة في عملية ترميم التراث الأثري السوري الذي تعرض للكثير من الدمار جراء الحرب العدوانية التي شُنت على بلدنا.

وقد زار الوفد المتحف الوطني بدمشق، وكذلك مدينة دمشق القديمة والأبنية الأثرية فيها، واطلع على الاعمال التي نفذتها المديرية في سبيل حماية وترميم المواقع والأبنية الأثرية.

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