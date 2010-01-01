المديرية العامة للآثار والمتحف تشارك في مؤتمر الدرع الأزرق في فيينا

19 أيلول 2017

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شاركت المديرية العامة للآثار والمتاحف، ممثلة بمديرها العام الدكتور مأمون عبد الكريم، في مؤتمر الدرع الازرق في مقر بلدية فيينا بين 14 و15 ايلول.



حيث ان الدرع الأزرق هو المعادل الثقافي للصليب الأحمر. وهي الشارة الواقية المحددة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 «اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح» بموجب علامات توضع على المواقع الثقافية تمنحها الحماية اللازمة بحال نشوب الصراعات والحروب. تتكون شبكة الدرع الأزرق من المنظمات التي تتعامل مع المتاحف، والمحفوظات، والدعم السمعي البصري، والمكتبات، فضلا عن المواقع الأثرية.



وتركز محاضرة البروفيسور عبد الكريم، حول الجهود التي قامت بها المديرية من عمليات الانقاذ والحماية للتراث السوري خلال الازمة الحالية في سورية بين عامي 2012 و 2017.



وتم الحديث عن انواع الدمار الذي لحق بالتراث السوري، والتحديات التي تواجهها المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة، خاصة في مجال ترميم المباني التي تعرضت للدمار في مدينة حلب وتدمر، والتحديات في مجال مكافحة تهريب الاثار السورية، والعمل على استعادة القطع التي تمت سرقتها من المواقع الاثرية.

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تم التطرق الى المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، لتقديم الدعم والعون للجهود المحلية في سورية، لمواجهة عصابات تهريب الاثار ومراقبة الاتجار بها في الأسواق السوداء.



وقد حضر المؤتمر عدد كبير من المختصين في مجال حماية التراث الثقافي العالمي من دول عديدة.



حيث اكد السيد كارل فون هابسورغ رئيس منظمة الدرع الأزرق، على الجهود لتقديم الدعم وتطوير افاق التعاون مع المديرية العامة للاثار والمتاحف، وانجاح خططها في الحماية ،بما قامت من اعمال استثنائية تعد تجربة ريادية عالمية في حماية التراث الثقافي خلال الازمات.

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