استعادة 4 تماثيل نصفية جنائزية تدمرية

04 تموز 2017

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تمكنت السلطات المختصة من العثور على أربعة تماثيل نصفية جنائزية، في أحد بيوت مدينة تدمر بتاريخ 30 حزيران عام ،2017، وقد تم تسليم التماثيل إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف ما تجدر الإشارة اليه، أن التماثيل هي من النماذج المعروفة في المدافن التدمرية، والمؤرخة على القرنين الثاني والثالث الميلاديين.

التماثيل المستعادة تخص رجلين وامرأتين، يرتدون الزِّي التدمري المعروف، ويتبعون أساليب الفن التدمري السائد خلال القرنين ٢-٣ م.



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ونرجح وفق الملاحظات الأولية أن تكون مسروقة من مدافن المقبرة الجنوبية الشرقية، التي تعرضت للسرقة والنهب عدة مرات قبل تحرير المدينة من داعش الإرهابية.

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