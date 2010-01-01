بالصور: الأضرار في الجامع الأموي بحلب

21 كانون الأول 2016

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اجتمعت يوم الخميس في 15 كانون الأول 2016، في حلب اللجنة المشكلة بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل الجامع الأموي بحلب وذلك بدعوة من السيد محافظ حلب ،ويمثل مديرية الآثار في اللجنة مدير آثار ومتاحف حلب المهندس خالد مصري.

حيث باشرت آليات مجلس المدينة وبتوجيهات من السيد المحافظ وبإشراف فريق العمل المشترك من مديريتي الآثار والمدينة القديمة أعمال فتح الطرق لتأمين وصول السيارات إلى الجامع الأموي وقلعة حلب وترحيل الأنقاض «من غير مكونات عناصر البناء الأثرية».



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