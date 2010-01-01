النصب التذكاري «آمن بحلب» يعلن إعادة إعمار حلب

01 نيسان 2017

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وسط حضور رسمي وشعبي احتفل أمام قلعة حلب بإزاحة الستار عن النصب التذكاري «آمن بحلب».



وأكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أن احتفالنا اليوم بإزاحة الستار أمام قلعة حلب هو رسالة للعالم أجمع بأن سورية التاريخ والحضارة والإنسانية كانت وستبقى على الدوام منيعة على أعدائها وصامدة وقوية بشعبها وشبابها وبتضحيات أبطال جيشها العربي السوري خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد.



وبين وزير السياحة دور الشباب السوري منذ بداية عام 2011 عندما اجتمعوا ووضعوا أكبر علم على سفح القلعة ايمانا منهم بوحدة سورية وبالنصر على أعدائها، وها هم اليوم الشباب يؤكدون مجددا من خلال هذا العمل المميز للغرفة الفتية على إرادة الحياة وثقافة المحبة والسلام وأن سورية قادرة على النهوض مجددا بسواعد أبنائها الشرفاء منوها إلى أهمية هذه المبادرات المحلية التي تشكل لبنة في مسيرة إعادة حلب أفضل مما كانت، وهي دعوة لجميع الشباب السوري للمشاركة في عملية الاعمار.



من جانبه أوضح الرفيق القاضي فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أن هذه المبادرات الشبابية تسهم في تحصين الوطن ضد أعدائه ، وللشباب دور هام وأساسي في المرحلة القادمة وعلى كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بشراكتهم في عملية الاعمار والبناء والتسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة مستقبلا كل مشاريع التآمر ضد هذا الوطن.



شارك في إزاحة الستار الرفاق أمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور محمد نايف السلتي والرفيق حسين دياب محافظ حلب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي ورئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني والدكتور عبد القادر دملخي وعبدالله حنيش عضوا قيادة فرع حلب للحزب والمهندس محمد أيمن حلاق رئيس مجلس المدينة ورجال الدين وحشد من الفعاليات الاقتصادية بحلب.

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