شادي جميل يعيد ليالي الطرب في قلعة حلب

26 تموز 2017

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أحيا الفنان شادي جميل مساء اليوم حفلا غنائيا جماهيريا كبيرا على مسرح قلعة حلب قدم خلاله عدداً من الأغاني الوطنية والتراثية والموشحات والقدود الحلبية وأجمل أغانيه الخاصة.



من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب

وعبر الفنان شادي جميل في تصريح للثقافية عن سعادته الكبيرة لإحيائه هذا الحفل على مسرح القلعة بعد غياب لسنوات بسبب الأزمة مشيرا إلى أن الحفل اليوم يشكل «حدثا كبيرا» لأنه الأول الذي يقام على مسرح القلعة بعد تطهير مدينة حلب من الإرهاب ويشكل رسالة للعالم أجمع بأن حلب التاريخ والحضارة والفن والإبداع والتي قهرت الإرهاب ستعود إلى سابق ألقها وتوهجها وستبقى عنوانا للمحبة والسلام والنصر والصمود.



من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب

من جانبه بين المهندس باسم الخطيب مدير سياحة حلب أن إقامة هذا الحفل على مسرح القلعة يؤكد تعافي هذه المدينة التي صمدت وانتصرت على الإرهاب لافتا إلى أن الحفل الذي أقامته وزارة السياحة يندرج في إطار خطط وجهود الوزارة الرامية لابراز الجانب الجمالي والحضاري والتراثي والسياحي الذي تزخر به سورية.



من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب من حفل المطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب

حضر الحفل محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب فاضل نجار وحشد غفير من جماهير حلب وفعالياتها الرسمية والأهلية والشعبية.

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