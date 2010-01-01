بالصور: الأضرار في قلعة شيزر، متحف طيبة الإمام في محافظة حماة

21 كانون الأول 2016

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المئذنة الهزازة من جامع مقام الإمام علي في طيبة الإمام :

وهي تشكل الجزء الأهم من جامع مقام الإمام علي في مدينة طيبة الإمام قد دمرت بالكامل وهي مئذنة أثرية يعود تاريخ بنائها إلى 1002هـ والصور المرفقة توضح ذلك.

قلعة شيزر :

اصابة برج المدخل بقذيفة وفقدان جزء من الحجارة المؤلفة له ما جعله عرضة للانهيار، كما تضررت الكتابة التاريخية التي تعلو قوس المدخل مما أدى إلى فقدان جزء كبير منها وكذلك فقدان جزء من السور فوق الكتلة الهرمية وانكسار في عتبة الفتحة المجاورة.



الأضرار في قلعة شيزر محافظة حماة الأضرار في قلعة شيزر محافظة حماة

ملاحظة: القلعة مغلقة حالياً وهذه الأضرار التي تمكنا من معاينتها من الخارج وليس لدينا معلومات عن الأضرار الداخلية.



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متحف طيبة الإمام :

تعرض بناء متحف طيبة الإمام لأضرار مادية كبيرة وقد شملت الأضرار السقف الجملوني حيث انهار جزء منه وبعض جدران المتحف قد تهدمت أجزاء منها مع العلم أن لوحة الفسيفساء مغطاة بالكامل مازالت بخير حتى الآن والصور المرفقة توضح ذلك.



الأضرار في متحف طيبة الإمام محافظة حماة الأضرار في متحف طيبة الإمام محافظة حماة



الأضرار في متحف طيبة الإمام محافظة حماة الأضرار في متحف طيبة الإمام محافظة حماة



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