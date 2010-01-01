استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة

04 حزيران 2017

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ضبطت الجهات المختصة في حي الوعر بحمص، على تمثالين نصفيين تدمريين مسروقين، وقد تم تسليمهما لمديرية الآثار بحمص.

ومن الجدير ذكره أن الجهات المختصة ضبطت في الأسبوع الماضي ثلاث شواهد جنائزية تدمرية، في منطقة الرحيبة بريف دمشق، وهي عبارة عن شاهدتين جنائزيتين لامرأتين وطفل تدمريين، وقد تم تسليم القطع للمتحف الوطني بدمشق.



استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة



استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة



استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة



استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة



استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة استعادة شواهد جنائزية تدمرية مسروقة

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