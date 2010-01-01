صخرة من جبال تدمر تصل إلى سان باولو في البرازيل

13 تشرين الثاني 2017

للمشاركة باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس النادي السوري في البرازيل

استقبلت الجالية السورية في سان باولو بالبرازيل يوم أمس و بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أشهر الصخرة التدمرية القادمة من الجبال التدمرية في سورية عبر البحار لتكون النصب التذكاري الذي يخلد الذكرى المئوية الأولى لتأسيس النادي السوري في ولاية سان باولو البرازيلية.



وقد استقبل الصخرة التدمرية القادمة من الوطن الأم القنصل العام للجمهورية العربية السورية في سان باولو الدكتور سامي سلامة، بحضور عدد من أفراد الجالية السورية وأعضاء من النادي السوري في سان باولو، وكانت ساعة استقبال الصخرة مؤثرة حيث انهمرت دموع البعض، وقام البعض بتقبيلها فرحاً كونها تحمل في طياتها تراب ورائحة الوطن الحبيب، توجتها عبارات الشكر و الامتنان والمحبة لحكومة الجمهورية العربية السورية و قنصليتها العامة في سان باولو اللتان تعاملتا بإيجابية مع طلب الجالية لتزويدها بهذه الصخرة التدمرية والتي تدعو كل فرد من أفراد الجالية السورية إلى الفخر والاعتزاز كونها قادمة من أرض حضارة موغلة في التاريخ نرفع رؤوسنا عالياً بالانتماء إليها وإلى ترابها الغالي، و بعبارة واحدة رددها الجميع «شكرا سورية»



وكان مجلس إدارة النادي السوري تقدم بطلب إلى القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في سان باولو، وطلبوا من القنصل العام الدكتور سامي سلامة بالحصول على صخرة من سورية، لتكون النصب التذكاري للذكرى المئوية لتأسيس النادي، وقد خصصوا مكاناً خاصاً لتلك الصخرة، وجهزوا احتفالاً كبيراً لقدومها.



وبناء عليه قامت القنصلية باتصالاتها مع المسؤولين المعنيين في سورية، وأتى الجواب بالموافقة، وقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتوجيه لاقتطاع صخرة من المقالع التدمرية، وهي من تلك الأحجار التي بنى فيها أجدادنا أهم آبدة في بادية الشام، مدينة تدمر الشهيرة.



من الجدير ذكره فإن هذه الصخرة التدمرية تزن قرابة 8 طن وقد وصلت إلى ميناء سانتوس البرازيلي بعد رحلة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر عبر البحار، و تم نقلها إلى سان باولو، حيث أعادت رحلة هذه الصخرة إلى الذاكرة ذلك الوقت الذي كانت تستغرقه رحلات آباء المتحدرين من أصول سورية من شواطئ سورية الى البرازيل في نهايات القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين.



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