بالصور: الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة
21 كانون الأول 2016
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تمكنت مديرية آثار ومتاحف حلب من الدخول الى عدة مناطق من حلب القديمة، واعداد تقييم اولي للأضرار مع التوثيق بالصور كما يلي:
أضرار خفيفة في :حمام النحاسين، خان بوخة، سوق الجوخ،سوق الدهشة.
أضرار كبيرة في: خان الوزير، المطبخ العجمي، نزلة خان الحرير.
أضرار كبيرة جداً في: جامع الظاهرية، السراي الحكومي، فندق كارلتون.
منطقة منكوبة في: السويقة، سوق الدهب، سوق النسوان، سوق استنبول.
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صور الخبر
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الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة
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الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة
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الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة