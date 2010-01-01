بالصور: الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة

21 كانون الأول 2016

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تمكنت مديرية آثار ومتاحف حلب من الدخول الى عدة مناطق من حلب القديمة، واعداد تقييم اولي للأضرار مع التوثيق بالصور كما يلي:

أضرار خفيفة في :حمام النحاسين، خان بوخة، سوق الجوخ،سوق الدهشة.

أضرار كبيرة في: خان الوزير، المطبخ العجمي، نزلة خان الحرير.

أضرار كبيرة جداً في: جامع الظاهرية، السراي الحكومي، فندق كارلتون.

منطقة منكوبة في: السويقة، سوق الدهب، سوق النسوان، سوق استنبول.



الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة



الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة



الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة



الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة



الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة الأضرار في بعض أسواق وخانات حلب القديمة

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