فيلم «درب السماء» لجود سعيد

04 كانون الأول 2016

من بطولة محمد الأحمد و نوار يوسف

في تعاون ثالث بينهما بعد فيلمي «مطر حمص» و «رجل وثلاثة أيام»، يصور الفنان محمد الأحمد مشاهده بدور بطولة في فيلم «درب السما» تأليف وإخراج جود سعيد بعد مسودتي رامي كوسا وسماح القتال، وإنتاج «آدامز بروداكشن» - رحاب أيوب.

ويؤدي دور أمجد وهو شاب ريفي، يهمش ضمن محيطه بعد زواجه من راما «نوار يوسف»، يصاب بقذيفة هاون خلال أحد الاعتداءات الارهابية، فيفقد بصره لعدم قدرته على تلقي العلاج اللازم بسبب الحصار الذي تشهده المنطقة، ليجد الملاذ الآمن الوحيد هو زوجته. لاحقاً يتخذ هذا الشاب قرار الهجرة بطريقة غير شرعية مع زوجته لتلقي العلاج، ويصور الفيلم المخاطر والمعاناة التي يتعرض لها الثنائي حينها.

مخرج العمل جود سعيد صرح في بيان صحافي بأنّ «شخصية أمجد تمثل جيل الشباب الذي حمل في وقت مبكر أعباء أثقلت عاتقه. كما فقد كل ما هو غال وثمين، وأصبح خياره الوحيد هو الرحيل، عله يجد الأمل على أرض أخرى».

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