غسان مسعود بطل فيلم «الاعتراف» بعدسة المخرج باسل الخطيب

21 آب 2017

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يشارك النجم السوري العالمي غسان مسعود في أحدث أفلام المخرج باسل الخطيب «الاعتراف» عن سيناريو كتبه بالتعاون مع مجيد الخطيب وتنتجه المؤسسة العامة للسينما.

ويؤدي مسعود في الفيلم شخصية «أبو جاد» وهو رجل يعيش في منطقة ريفية يعمل في مساحة الأراضي ويشهد على أحداث حقبتين زمنيتين من تاريخ سورية المعاصر مطلع ثمانينات القرن الماضي والحرب الإرهابية التي تواجهها سورية اليوم.

ووصف مسعود شخصيته بالقول خلال تصريح صحفي «يقوم "أبو جاد" عندما كان شاباً بواجبه الوطني ويؤدي خدمته العسكرية شأنه شأن أي مواطن سوري وينتمي إلى جيل يفهم معنى الوطن بطريقة مغايره عما يسود حالياً من ترويج لمفاهيم وطنية».

وأضاف مسعود الذي يشارك في أفلام المؤسسة العامة للسينما للمرة الأولى «يضع القدر خلال فترة الثمانينات في طريقه امرأة غريبة نهلة "ديمة قندلفت" وهي امرأة عانت ظلم زوجها المنضم إلى تنظيم الإخوان المسلمين آنذاك ورفضت أن تكون شاهداً على الجرائم التي يرتكبها فيحاول "أبو جاد" إنقاذها فيصطدم بسبب موقفه الإنساني تجاهها مع زوجها وهو صدام له دلالات حول المواجهة بين عقليتين مختلفتين».

وقال مسعود «الذي شجعني فعلياً للمشاركة في الفيلم أن هناك مشروع مشترك قديم بيني وبين الصديق باسل الخطيب عن ضرورة التعاون في فيلم سينمائي وبالتالي هذا محفز قوي لي كي أعمل من دون الالتفات إلى الأجر».

وأوضح النجم مسعود «وجدت تقاطعا بيني وبين المخرج الخطيب من جهة ماذا نريد أن نقدم في هذه المرحلة وكيفية مقاربته فنياً وثقافياً لدي وجهة نظر أخرى تقول بأن ما يحصل بشكل يومي لا يجوز أن نقدمه في الفن ولا بد أن نترك مسافة من الزمن كي نختبر المرحلة بشكل أعمق فدراسة هذه المسائل تحتاج لفترة زمنية تفصله عن الحدث وبعدها يحين وقت تقديمه للجمهور».

واختتم مسعود تصريحه بالقول «سيناريو الفيلم يطرح المواضيع عبر حكاية اجتماعية محكومة بقدريات معينة تلتقي مع واقع هذا البلد والأسرة التي عاشت الشخصية زمنها في كلا المرحلتين أما على المستوى الفكري والوطني والاجتماعي والثقافي وجدت السيناريو يقدم أفكارا راهنة وجوهرية كي يتبناها الإنسان ويعمل على تقديمها عبر فيلم سينمائي».

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