«على سطح دمشق» ضمن سباق الأفلام في مهرجان سينما الشعوب

09 تشرين الثاني 2017

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في الوقت الذي يشارك فيه الفيلم الروائي القصير «على سطح دمشق» للمخرج السينمائي المهند كلثوم بمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس وقع اختيار ادارة مهرجان سينما الشعوب في المغرب على الفيلم ليكون ضمن مسابقته الرسمية إلى جانب أفلام من فرنسا والمغرب والعراق وبريطانيا وغواتيمالا.

المهرجان الذي ستقام دورته رقم 14 في الفترة من الـ 9 إلى الـ 12 من الشهر الجاري يقام في المركز الثقافي لمدينة إيموزار كندر المغربية وتشمل مسابقاته خمس جوائز هي الجائزة الكبرى و«جائزة لجنة التحكيم الخاصة» و«جائزة أحسن تصوير» و«جائزة أفضل تثمين لثقافة شعب»و«جائزة الجمهور».

ويروي الفيلم وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وسيناريو سامر محمد اسماعيل حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً ويعجز عن تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب على (+سورية مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية معلنا حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.

يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين لينا حوارنة ووسيم قزق ولارا بدري وعامر العلي وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم.

أما فريق العمل في الفيلم فيضم في الاشراف العام محمود عبد الواحد ومدير الإضاءة والتصوير باسل سراولجي ومدير الإنتاج حسان الموحد ومخرج مساعد وسكريبت براءة زريق ومدير إدارة الإنتاج مراد شاهين والإدارة المالية حسين الخطيب ومونتاج وغرافيك نور الدين الكردي ومشرف إضاءة دريد رحال وسينوغراف هبة خصروف ومكياج مازن صبورة وكلاكيت يزن محمود وفوكس بولر هادي غيبة وموسيقا تصويرية سمير كويفاتي والتنسيق الإعلامي نور ملحم وفوتوغراف مهند البيضة.

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