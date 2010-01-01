«طريق النحل».. لعبد اللطيف عبد الحميد في سينما سيتي بدمشق

29 تشرين الأول 2017

قصة حب في زمن الحرب

أطلقت المؤسسة العامة للسينما الفيلم السوري طريق النحل للمخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد، حضره وزير الثقافة محمد الأحمد وعدد من الفنانين والإعلاميين وطاقم الفيلم، في سينما سيتي بدمشق. وبدأت العروض الجماهيرية للفيلم اعتباراً من السادس والعشرين من تشرين الأول في ذات السينما.

يتناول الفيلم الأزمة السورية بأسلوب سَلس وجذاب وهو أسلوب عبد الحميد عادة في افلامه، حيث يضع المتلقي في حالة حزن وبكاء أحياناً وفي نشوة الفرح والابتسامة أحياناً أخرى، وذلك في حكاية حب بأسلوب درامي شيق شخصياته تنتمي إلى مدن منكوبة من بقايا الحرب، إلى جانب طرح فكرة خيار البقاء في سورية أو الهجرة منها.



من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد

وفي تصريح لـ«كتشف سورية» قال الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة: «في الحقيقة سنوات الأزمة أفرزت السينما السورية أعمالاً مميزة وأفضل بكثير من سنوات الرخاء، وهذا كما أقول دائماً قدر الأمم العريقة إنها عندما تعترضها أزمة ما، أو حينما تمر بظرف قدري قاسي، كما الذي تعرضنا له تمتحن هذه الأمم وتقدم النتاجات الأفضل في تاريخها، فهذا ما حصل للفيلم السوري والسينما السورية، وكما أشرت أن التكريم الذي يحظى عليه الفيلم السوري اليوم لا يحظى به أي فلم عربي آخر، أربع جوائز في مهرجان الإسكندرية لم يتحقق للسينما المصرية صاحبة الأرض، وفي نفس الوقت حصل فلم سوري آخر على جائزة ذهبية في نوتردام».

وأضاف: «ونحن اليوم نشهد افتتاح فيلم حديث لواحد من أبرز مخرجين تاريخ السينما السورية الصديق العزيز عبد الطيف عبد الحميد وفيلمه طريق النحل».



من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد

وأنهى حديثه قائلاً: «حقيقة مبروك للسينما السورية هذه الانجازات الرفيعة، اليوم نفتتح فلم عبد الطيف وغداً فلم جود سعيد ومن بعدهما فلم محمد عبدالعزيز سنلتقي في افتتاحات قادمة، هكذا نجد أن السينما السورية تشهد انطلاقة كبيرة وثورة إنتاجية، ونحن سعيدون بهذه الحال الذي وصلنا لها».

من جانبه قال مخرج الفيلم عبداللطيف عبدالحميد: «الفيلم رومانسي لطيف يروي قصة حب بين فنان وشابة، في ظل الحرب، و يحكي عن الوضع في سورية حالياً، والذي يعيش فيه الناس حصاراً و طريقاً شائكاً مليئاً بالألم، ويسلط الضوء على الصراع الذي يعيشه المواطن بين البقاء في الوطن أو السفر و ملاحقة أحلامه في الخارج، تجري أحداثه في دمشق، وجزء أخر في طرطوس».



من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد من حفل اطلاق فيلم طريق النحل للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد

فيلم طريق النحل من تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد، وتمثيل كل من الفنانين جيانا جورج عنيد، بيير داغر، يامن الحجلي، عبد اللطيف عبد الحميد، بيدروس برصوميان، وائل زيدان، وضيوف الشرف الفنانين سلاف فواخرجي و قاسم ملحو، مدير التصوير عقبة عزالدين، مونتاج رؤوف ظاظا، موسيقا خالد رزق، استشارة درامية الأديب سامي حسن سامي والأديب عادل محمود، مدير الانتاج باسل عبدالله، أزياء لاريسا عبدالحميد.

إدريس مراد

اكتشف سورية