بحضور لافت.. معرض اكسبو 2016 يفتتح فعالياته في صالات المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق

02 شباط 2016

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بنجاح لافت افتتح معرض اكسبو 2016 سنته الثانية مساء الثلاثاء 31 كانون الثاني، بصالات المركز الوطني للفنون البصرية في دمشق، وضم المعرض العديد من الفنون البصرية ما بين التصوير، النحت، الحفر، الرسم.



فاق عدد الأعمال المعروضة الـ 240 عملاً والتي كان أغلبها نتاج ورشات عمل قام بها الفنانون بمختلف الفئات العمرية على مدى عام 2016، لذلك تنوعت الأعمال بشكل واضح، مع حضورٍ طاغٍ للغرافيك بالإضافة لتجارب ملفتة وأصيلة لوحظت في أعمال النحت المعروضة.







معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016



معرض اكسبو 2016 معرض اكسبو 2016

رئيس مجلس إدارة مركز الفنون البصرية الدكتور غياث الأخرس قال في تصريح لـ «سانا» الثقافية: «رغم الظروف الحالية التي تمر بها بلدنا استطعنا إقامة ثاني معرض سنوي دوري والذي جاء متميزا هذه السنة بمشاركة فنانين من أعمار مختلفة مع التركيز على الشباب لانهم أصحاب الحركة التشكيلية القادمة».وبين الأخرس أن المركز يهدف عبر المعارض التي ينظمها إلى محاربة الفكر التكفيري الإرهابي بالثقافة والفن مشيرا إلى أن أغلب اللوحات المشاركة نفذت عبر ورشات عمل نظمها المركز لفنانين شباب معربا عن اعتزاز المركز بهذه النتاجات كونها تعبر عن مواهب تفوق عمر أصحابها.ورأى رئيس مجلس إدارة المركز أن ورشات العمل تعبر عن روح حوارية كبيرة وتبادل آراء بين المشاركين ليخرج عنها أعمال فنية تعكس هذا التلاقح الفكري والفني.عميد كلية الفنون الجميلة ونائب رئيس المركز الدكتور محمود شاهين أشار إلى أهمية المعرض كونه يضم الأجيال العاملة في الفن التشكيلي السوري المعاصر بدءا من جيل الرواد وما بعد الرواد وصولا إلى التجارب الحديثة لكن الانتاج الشاب يغلب على معظم المعروضات لافتا إلى اهتمام المركز بالجيل الشاب من الفنانين الذي يعتبر الأساس والنواة التي ستنهض عليها الحركة التشكيلية السورية المعاصرة.«اكتشف سورية» وخلال افتتاح المعرض التقى العديد من الفنانين المشاركين بالإضافة لاستطلاع آراء بعض من الحضور جاء منها:التشكيلي نبيل السمان خلال حضوره حفل الإفتتاح صرح لـ «اكتشف سورية»: «يعتبر المركز الوطني للفنون البصرية في الوقت الراهن من أهم صالات العرض في سورية يليق بتقديم الأعمال الفنية بما يقدمه من الفضاء الرحب والإضاءة الحديثة، ومن اللافت اليوم في هذا المعرض تقديم أعمال نتاج ورشات عمل لأجيال متفاوتة الأعمار تقوم بتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها.ويضيف السمان: «تتجلى أهمية الثقافة من خلال إقامة مثل هذه المعارض في ظل كل مايحدث في وطننا، بغض النظر لمدى انعكاسها لارتدادات هذه الأزمنة الصعبة، إلا أن استمرارية الفنانين بالعطاء من داخل مراسمهم ينبئ عن زمن قادم لثقافة أكثر توهجاً؛ بالمعنى الواسع للفنون بمختلف مشاربها .. فإذا كان الإنسان شاهد على العصر فليس هناك أصدق من الفن ليدلي بشهادته».وعن الأعمال المعروضة قال السمان: «هناك تنوع واضح في الأعمال، وحضور طاغي للغرافيك بالإضافة لتجارب ملفتة وأصيلة في بحثها نلحظها في أعمال النحت المعروضة.. جيل الشباب اليوم يشبهون أنفسهم كثيراً في الأعمال التي قدموها على اختلاف الموضوعات والعناوين المطروحة ضمن التجريد والبحث اللوني التشكيلي».«اعتقد أنه من المهم إقامة الندوات والمؤتمرات الصحفية على هامش المعرض كي تفسح المجال أمام الشباب وحتى المخضرمون منهم للحديث عن تجاربهم وتبادل الآراء فيما بينهم، فعدم توثيق الفن يبقيه وميضاً في فضاء العدم، فالنص الموازي لأي عمل فني يعتبر وثيقة في وجه الزمن وشهادة لذاكرتنا البصرية، ولكن يجب التنويه إلى أن البعض قدم محاولات جادة لنصوص موازية بقيت خجولة في مجملها».النحات مصطفى علي خلال حضوره افتتاح المعرض: «الجُرأة هي السمة البارزة في معرض اكسبو 2016 من خلال جيل الفنانين الشباب المتمكن من التكوين واللون والمساحة إلى جانب التعبير، فهناك قسم لا يستهان به من الأعمال تحمل في طياتها الموهبة المصقولة مبكراً، بالإضافة لمجموعة من الأساتذة الكبار، بعض منهم يتميز بأسلوبه الخاص، فيما البعض الآخر ادهشني تجدده بإضافة روح جديدة لأسلوبه المتعارف عليه .. المعرض جيد بشكل عام ومتميز بفضائه ورحابة مساحته».التشكيلي عدنان حميدة قال عن مشاركته: «اشارك للمرة الثانية في صالة المركز الوطني للفنون البصرية بثلاثة أعمال تحت تسمية "طبيعة غير صامتة" ضمن مجموعة كونيات، تتداخل فيها الوجوه والطبيعة داخل إطار واحد باستخدام تقنيات مختلفة منها الكولاج والأكرليك والباستيل الزيتي بقياسات موحدة».أضاف حميدة: «الحالة الفنية التي نعيشها اليوم من خلال هذا المكان العالمي حيث جمعت فنانين من مختلف الأعمار حيث لا تقتصر المشاركة بالمعرض على أسماء فنانين بعينها فحسب، بل بمشاركة جيل الفنانين الشباب الذين يرفدون الحركة التشكيلية في سورية بروح جديدة».التشكيلي الياس ابو زبيب قال عن مشاركته: «اشارك بعملين ضمن التجريد امزج بهما ما بين اللون والشكل مع قليل من الاختزال، تقديم هذين العملين يعود فضله للدعم المعنوي وتوفير المواد اللازمة من قبل مركز الفنون البصرية الذي أتاح لنا فرصة المشاركة».التشكيلي أحمد علان خريج فنون جميلة قسم حفر وطباعة يقول عن عمله المشارك: «تم إنجاز هذا العمل ضمن ورشة عمل أقيمت في مركز الفنون البصرية وهي التجرية الأولى لي ضمن الأسلوب التجريدي أطرح موضوع الزمن في فكرتها، هذه مشاركتي الأولى في صالة المركز إلا أنني شاركت بمعارض جماعية سابقة في صالات أخرى، اللافت في المركز مقدار الدعم الكبير الذي يوليه للطلبة سواء من المتخرجين منهم أو تحت التخرج».التشكيلي الشاب المشارك خزيمة العايد: «عملنا في البداية ضمن ورشات عمل كانت لها فوائد كثيرة على المشاركين .. بالنسبة لي خرجت منها بفكرة الأعمال التي أشارك بها اليوم ضمن رؤيتي الخاصة عن موضوع الهواء .. الشكر للأستاذ غياث الأخرس الذي أتاح لي فرصة المشاركة وللدعم المعنوي الذي أحاط به كل المشاركين».النحاتة ميس خلوف تقول عن مشاركتها: «"شام" اسم العمل النحتي الذي اشرك به، عبارة عن تشكيل حروفي لكلمة شآم من مادة البوليستر .. تأتي أهمية مشاركتي بمعرض اكسبو من خلال الدعم الذي يوفره لنا نحن جيل الفنانين الشباب حيث يولد لدينا الحافز على تقديم ماهو أجمل وأفضل ويليق بوطننا سورية».النحاتة فاطمة أبو جبل: «اشارك بثلاث أعمال نحتية من مادة الرخام والبوليستر موضوعها الرئيسي "المرأة" ضمن خطوط تجريدية تتحدث عن حالات إنسانية كالمعاناة والألم .. المعرض يتيح للطلبة حديثي التخرج فرصة لتسليط الضوء على أعمالهم ومناسبة للتعرف على تجاربهم».نورا ناصر مهندسة ديكور: «هذه مشاركتي الأولى في التصوير لذلك أعدها تجربة مميزة ونقلة نوعية في مجال الفن التشكيلي .. القائمون على المركز قدموا لي الدعم المناسب لتنمية هذه الموهبة وتطويرها .. والشكر موصول للمركز الوطني للفنون البصرية الذي قدم لنا المواد والمكان لإتمام هذه الأعمال وإنجازها».مريان بواب - ماجستير نحت: «من خلال ورشات العمل التي أقامها المركز في فن التصوير والنحت قمنا بإنتاج هذه الأعمال دون التقيد بفكرة أو موضوع محدد .. المنحوتات التي أعرضها تعطي انطباعات وأبعاد مختلفة حسب أمزجة المتلقي وذاكرته الثقافية لذلك لم أمنحها أية عناوين .. إن مشاركة جيل الشباب اليوم مع فنانين كبار له طعم خاص لما يحملونه من خبرات وتجارب يمكن الاستفادة منها».منار الشوحة - ماجستير تصوير: «أشارك بلوحتين استخدمت فيهما مادة الأكريليك والفحم يغلب عليهم اللون الرمادي، تعتبر بداية تجربتي في عالم التجريد .. نتاج ورشة عمل في المركز عام 2016 تم اختيار هذه الأعمال للمشاركة بالمعرض.. لي كبير الفخر بعرضها في صالة المركز التي تعتبر الأهم في سورية».التشكيلي المشارك الشاب أنس الربداوي قال: «أعمالي المشاركة بالمعرض جزء من مجموعة تحت عنوان "الجاهلية المعاصرة"، مجمل الأفكار المطروحة تتحدث عن الدمار والأضرار التي لحقت بالأماكن الأثرية والدينية عبر وثائق وصور قمت بتجميعها على مدى السنوات الست من عمر الأزمة السورية، ومن خلال فن الكولاج قمت بصياغة سرد هذه الأفكار بأسلوبي الخاص».النحات صلاح الدين جاسم مشارك بثلاث أعمال قال: «أعمالي ضمن إطار الواقعية التعبيرية تنقلت فيهما ما بين البرونز والخشب تعبر عن حالات نفسية مختلفة قد يتم قراءتها حسب منظور كل متلقي بشكل مختلف عن الآخر.. أما عن مشاركتي بالمعرض فسعادتي لا توصف بمشاركة تقديم أعمالي إلى جانب فنانين كبار لهم بصمتهم في المشهد التشكيلي السوري».التشكيلية المشاركة روان عودة: «عملت بطريقة التجريد لأعبر بها بطريقة مختلفة عن الأسلوب الأكاديمي الذي كنت اتبعه سابقاً، استخدمت الأحبار مع التبسيط التام بعرض الفكرة.. المركز ساعدنا على تعزيز قدراتنا الفنية من خلال الحرية في إخراج الأعمال دون قيود أو شروط أو تقنيات محددة سلفاً».التشكيلية المشاركة ريم الحايك ناجي: «خضت من خلال هذا المعرض تجربة مميزة وفريدة سنحت لي عرض أعمالي إلى جانب فنانين مخضرمين في هذا المجال .. المركز شجعني على خوض تجربة التصوير خاصة أنني خريجة حفر ولم أقم بالتصوير من قبل».ريماز قيمة طالبة فنون/نحت: «شاركت بورشات العمل التي اقامها المركز الذي يدعم جيل الفنانين الشباب بغض النظر عن قدراتهم .. قدمت في معرض اليوم عملين اعتمدت فيهما على مقدرتي الخاصة خارج نطاق التعليم المنهجي مع الحرص على الإرشادات التي قدمها الاساتذة المختصون في المركز .. العملين من مادة الصلصال تم نحتهم لاحقا بمادة الريزين، يجسدان الأنثى بطريقة تجريدية إلى حد ما».

زين .ص الزين | تصوير:عبدالله رضا

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