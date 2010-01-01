تقرير من المديرية العامة للآثار والمتاحف حول واقع تل المشرفة الأثري

05 كانون الأول 2016

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قرية المشرفة في محافظة حمص. تقع إلى الشرق من مدينة حمص وعلى بعد نحو 20كم منها، إعمارها قديم وإلى الجنوب الشرقي منها كانت مدينة قَطْنَة أو قطنا وهي عاصمة مملكة آمورية التي ازدهرت في الألف الثاني قبل الميلاد.

اكتشفت فيها ألواح منقوشة بكتابات مسمارية، وأعمدة لمعبد الإله «نين إيكال» وقاعة للجِرار تحفظ فيها مؤونة المدينة والقصر الملكي، كما ظهرت فيها قاعة العرش وقاعات أخرى، وفيها اليوم بقايا سور قديم ومعالم أثرية مختلفة، وآثار كنيستين من العصر البيزنطي.



موقع تل المشرفة الأثري موقع تل المشرفة الأثري

الحالة الأثرية للموقع:

تم تفقد الموقع بشكل عام و أماكن عمل البعثات الوطنية والأجنبية في الموقع و لم يلاحظ وجود أي مخالفات أو حفريات و تعديات أو في الموقع.

الحالة الإنشائية للمنشآت الأثرية المرممة:

ما تزال الأماكن المرممة باللبن في أماكن عمل البعثات بحالة جيدة نسبياً على الرغم من تأثرها بعوامل الطبيعة و التعرية و ذلك بسبب مرور الزمن.



موقع تل المشرفة الأثري موقع تل المشرفة الأثري

حالة الأبنية و المنشآت التابعة للموقع:

كافة الأبنية و المنشآت التابعة للموقع بحالة جيدة حيث تم تفقد بيت البعثة الوطنية و مقر عملها و مركز دراسات قطنا و حوض العاصي «بيت ثابت» حيث تم التأكد من عدم حصول أية تعديات أو أضرار على هذه الأبنية.



موقع تل المشرفة الأثري موقع تل المشرفة الأثري

الحالة الإدارية و المراقبة:

تم التأكيد على موظفي المركز الذين يواصلون عملهم بمراقبة الموقع و حراسته للاستمرار بهذه المهمة و مواصلة العمل بمزيد من التنبه و المسؤولية و ذلك بإشراف مدير المركز الأستاذ حكمت عواد.

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