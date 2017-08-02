انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

03 آب 2017

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برعاية السيد الرئيس بشار الأسد افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية مساء اليوم 2/8/2017 معرض الكتاب التاسع والعشرين في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق. وقامت الدكتورة العطار بجولة على أقسام المعرض ودور النشر المشاركة برفقة الدكتور مهدي دخل الله والمهندسة هدى الحمصي عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة والمهندس محمد رامز ترجمان وزير الإعلام.







انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين



انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين



انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين



انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين انطلاق معرض الكتاب التاسع والعشرين

وفي تصريح للصحفيين قالت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية: «تحية إجلال ومحبة للرئيس القائد بشار الأسد ولجيشنا العربي المناضل ولشهدائنا الأبرار، إنه لحدث مهم أن نحتفل بعيد ميلاد تأسيس جيشنا العربي المناضل الباسل الشجاع بقيادة رئيسه الذي ناضل بشجاعة باسلة وعلم الناس الصمود ومنه استمدوا قوة العزيمة من عزيمته التي لا يضاهيها حدث على الأرض العربية، حين امتدت أيدي أبناء العروبة إلى إسرائيل وقف صامداً يتحدى كل هذه الأعاصير ويسير بموكب الإيمان بضرورة حماية هذه الأمة ومعتقداتها وتاريخها، واليوم ما كان ممكناً أن نفتتح معرض الكتاب الذي استعاد حياته العام الماضي لولا ما بذل من جهد ومن تضحيات حررت أرضنا وأدت بهؤلاء الإرهابيين إلى مطاوي الفناء، ومن معالم هذا الانتصار افتتاح معرض الكتاب، ونحن الآن في رحاب معرض الكتاب، في رحاب المعرفة، نشهد كيف استمرت مطابعنا تطبع أجمل الكتب، وأروعها، وأصدقها، وأكثرها قدرة على تعليم المواطنين وتثقيف الأجيال. وقد ازداد عدد البلدان المشاركة في هذا المعرض وهذا مما نعتز به ونفتخر، وهو خطوة كبيرة وهامة بعد أن تقاعس الإخوة العرب عن مد يد العون لسورية حين احتاجت وهي الآن والحمد لله ليست بحاجة إلى أحد، لقد شقت طريقها نحو التحرر والبناء وأعادت الحياة إلى ازدهارها، واتمنى من أبناء شعبنا العظيم أن يزوروا هذا المعرض وأن يقدموا لأولادهم هذا الغذاء الروحي، وهذه الكتب ستباع بحسم كبير من 30 إلى 70 بالمئة. أوجه التحية إلى الكتّاب والمبدعين والعلماء الذين استمروا يؤدون دورهم بالتأليف والكتابة، ولعله من المهم أن نتذكر أن وزارة الثقافة تقدم الآن هذا الغذاء الروحي كتاباً وأدباً وفلسفةً وعلماً».السيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد تحدث بدوره للصحفيين قائلا: «برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، افتتحت السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية معرض الكتاب الذي نحن في رحابه اليوم، وافتتاح هذا المعرض يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري فلجيشنا العربي السوري البطل ولشهدائنا الأبرار ولشعبنا الحبيب نوجه كل التحية والإجلال والإكبار، استطيع القول أننا اليوم نقيم هذا الحدث الثقافي لنبرهن بأن سورية كانت وماتزال موطن الأبجدية واللغة والحرف والثقافة، ونحن يمكننا عبر الثقافة وعبر كل هذه الكتب التي ترونها وأنتم في تجوالكم بين أرجاء المعرض أن نرد على القتل والإجرام وأكل الأكباد واقتلاع القلوب من أجسادها، وكنا نرد دائماً بالثقافة والحق والخير والجمال، نحن اليوم في معرض الكتاب لدينا هذا العام مشاركة كبيرة هي ضعف المشاركة التي سبقت في العام الماضي، ولطالما كانت سورية موطنا يستند إلى سنوات كثيرة موغلة في عمق التاريخ، وسورية استهدفت بحكم عراقتها وتراثها المجيد وثقافتها الأصيلة النبيلة، وفي الختام كل الشكر لسيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد على دعمه اللا محدود للثقافة ولكل الأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة».يذكر ان وزارة الثقافة تشارك عبر الهيئة العامة السورية للكتاب بجناح يضم 1800 إصدار، ويتضمن إصدارات الهيئة الحديثة والقديمة من الرواية والشعر والقصة القصيرة وسلسلة كتب غنية ونادرة تتعلق بالسينما والفن التشكيلي والمسرحية والبحوث والدراسات والترجمات الجميلة عن لغات مختلفة، إضافة إلى مجلات ودوريات الهيئة الفنية والمتنوعة «الحياة السينمائية، الحياة المسرحية، الحياة التشكيلية، الحياة الموسيقية، شامة، أسامة و جسور ثقافية والكتاب الناطق والسلاسل المنوعة التي تصدر عن مديريات الهيئة». و بحسم60% من سعر الغلاف مع تقديم كتاب هدية لكل من يشتري بقيمة 1000 ليرة سورية وما فوق.أما المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية صالح الصالح وفي تصريح خاص للإعلام تحدث عن تضاعف عدد المشاركات بالنسبة للعام الماضي، حيث تجاوز عدد المشاركات مئة وخمسين مشاركة بمختلف أنواعها، وزيادة المشاركات العربية قياساً بالعام الماضي.وتابع الصالح عن التعاون مع اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين السوريين والفعاليات الرسمية والأهلية لإقامة فعاليات مرافقة للمعرض كمهرجان للشعر و للقصة و ندوات فكرية ومحاضرات مختلفة ونشاطات للطفل واليافعين وللمبادرات الشبابية وتوقيع عدد كبير من الكتب.وعن الحسومات تحدث الصالح: «الحسومات كبيرة على سعر مبيع الإصدارات وتتراوح من 30 إلى 70 بالمئة مع إمكانية أن توزع بعض دور النشر عدداً من إصداراتها مجاناً».وشارك في المعرض لهذه الدورة حوالي 150 دار النشر بينها دور عربية، ووصل عدد عناوين الكتب إلى 100 ألف.هذا وقد عاد المعرض في دورته الثامنة والعشرين عام 2016، بعد توقف لمدة 6 سنوات نتيجة الحرب على سورية بمشاركة 75 دار نشر بينها دور نشر من روسيا وإيران ولبنان ويشار إلى أن الدورة الأولى لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية انطلقت عام 1985.

المكتب الصحفي لوزارة الثقافة