فراس السواح يوقع أعماله الكاملة في جناح دار تكوين بمعرض الكتاب في مكتبة الأسد

06 آب 2017

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على هامش معرض الكتاب الـ29 المقام بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق وقع المفكر السوري فراس السواح طبعة الأعمال الكاملة له والمكونة من ثلاثة وعشرين كتابا.



وتضمنت المجموعة الكاملة التي اصدرتها دار تكوين «مغامرة العقل الأولى، وهو الذي رأى، ولغز عشتار، والحدث التوراتي، والشرق الأدنى القديم، ودين الإنسان، وجلجامش، والأسطورة والمعنى، وارام دمشق وإسرائيل، وكتاب التاو، والرحمن والشيطان، وتاريخ أورشليم، ومدخل إلى نصوص الشرق القديم، والوجه الآخر للمسيح، وطريق إخوان الصفا، والإنجيل برواية القرآن، وألغاز الإنجيل والله، والكون والإنسان، والقصص القرآني ومتوازياته التوراتية، إضافة إلى موسوعة تاريخ الأديان المكونة من خمسة مجلدات».

سانا