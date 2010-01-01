مشروع الشباب السينمائي الأول ينطلق في سينما بلانت بالسويداء

29 أيار 2017

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أطلقت شركة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتوزيع الفني في سينما بلانت بالسويداء اليوم مشروع الشباب السينمائي الأول في المحافظة.

وبين مدير الشركة المخرج قصي العيسمي أن المشروع قاعدة انطلاق للشباب والكوادر الاحترافية ويهدف إلى تبني أفكار ومشاريع الشباب السينمائية في مختلف المجالات من تمثيل وتصوير وسيناريو واخراج وتقديم الدعم اللازم لهم وانتقاء المميزين منهم لتقديم منح الشباب السينمائية ضمن مشروع منح الشباب السينمائي الذي أطلقته الشركة بداية أيار الحالي لإنتاج وإخراج الأفلام المميزة.

وأشار العيسمي إلى أنه سيتم في الخامس عشر من شهر تموز القادم عرض الأفلام المنتقاة لمنح الشباب السينمائية وذلك ضمن تظاهرة سينمائية مبينا أنه يتم العمل على استمرارية مشروع الشباب السينمائي انطلاقا من حرص الشركة على استقطاب الشباب حاملي الفكر المتجدد ليكونوا فاعلين في بناء المجتمع ونهضته الثقافية.

بدوره لفت نقيب فناني المنطقة الجنوبية معن دويعر إلى أهمية المشروع في إعادة إحياء دور السينما وتكريس ثقافتها وتعزيز ثقة الجمهور بها ودوره في ايجاد سينما احترافية انطلاقا من الفكر الشبابي.

وبين الصعوبات التي تواجه صناعة الأفلام السينمائية القصيرة وصعوبة مهنة التمثيل التي تتطلب وجود أسس محددة في شخصية الممثل ما يستلزم صبر وجلادة المتقدمين مستعرضا الإعداد الأكاديمي الذي يقدمه المشروع للمواهب الفريدة ودور دورات إعداد ممثل التي تنظمها شركة البازلت في مجال التلفزيون والسينما والمسرح لجميع الشرائح العمرية في فتح آفاق جديدة أمام المشاركين عمليا وأكاديميا.

وعكست مداخلات المشاركين والمعنيين بصناعة السينما ترحيبهم بمشروع الشباب السينمائي نظرا لما يقدمه من دعم أكاديمي ومادي لإنجاز الأفلام المتميزة المنتقاة واحتضان الفكر الشبابي الواعد علما أنه يتم التحضير لإطلاق مشروع دورة اعداد سيناريو تضم ورشات عمل وكتابة لإنجاز أعمال مسرحية.

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