الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

04 كانون الأول 2016

بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان

كثيراً ما يحدث أن يكون للموسيقى دوراً إضافياً في إضفاء الملامح والصفات العامة للعرض الدرامي سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح، وذلك يتوقف على مستوى واسلوبية الموسيقى بحد ذاتها ومن خلال الأغاني التي تتضمنها إن وجدت، وكما يمكن للموسيقى في الصورة البصرية أن تمارس مهمة درامية مركزية عندما تكون على صلة وثيقة بالصورة والبيئة التي تمثلها، وهذا ما برهنته الفرقة السيمفونية الوطنية السورية خلال أمسيتها ضمن فعاليات يوم الثقافة بتاريخ 28 تشرين الثاني 2016 على المسرح الكبير بدار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق تحت عنوان «موسيقى رأيناها»، حيث اختارت الفرقة مجموعة أعمال من الموسيقى التصويرية لأجمل وأضخم الأفلام السينمائية العالمية، حيث أدت بقيادة قائدها الأساسي المايسترو ميساك باغبودريان موسيقى فيلم حرب النجوم للمؤلف جون وليامز هذا الموسيقي الذي استطاع خلال ستة عقود من مسيرته الفنية أن يضع اشهر موسيقى تصويرية سينمائية في تاريخ هوليوود ومنها لفيلم حرب النجوم، ويعتبر موسيقىه شكل من أشكال الرومانسية الجديدة، وغالباً ما تكون مستوحاة من التراث الكبير للموسيقى الاوركسترالية لأواخر القرن التاسع عشر, وخاصة موسيقى فاغنر ومفهومه عن الموضوع الموسيقي المتكرر داخل العمل الموسيقي و الذي عادة ينقل ايحاء معين.



الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

كما عزفت الفرقة موسيقى فيلم تايتانيك للمؤلف جيمس هورنر، المتميز بمزجه لعناصر الكورال والموسيقى الالكترونية في العديد من أعماله الموسيقية و توظيفه المتكرر للموسيقى السلتية وهيرالموسيقى التقليدية والشعبية لشعوب السلتيين التي سكنت غرب اوروبا منذ 1200 سنة قبل الميلاد. مهارة هورنر الحقيقية تتمثل في تأسيسه للمتعة والتوتر في ذرى متعددة داخل العمل الموسيقي.



الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

وأدت الفرقة بقيادة باغبودريان موسيقى فيلم سيد الخواتم هذه التحفة الموسيقية للمؤلف هوارد شور، نجح هذا العمل نجاحاً باهراً، حيث قام شور بجولة عالمية ليقود فرق الاوركسترا المحلية في عروض سيمفونياته التي قدمت في ثلاثية فيلم سيد الخواتم وقد أطلق على العمل الجديد اسم «سيد الخواتم» وهي سيمفونية من ست حركات.



الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

واستمع الحضور الكبير أيضاً إلى عملين للبلقاني غوران بريغوفيتش وهما أغنية إدليزي من فيلم الغجر التي أدتها في الحفل ببراعة المغنية السورية سوزان حداد، وأيضاً موسيقى أغنية كلاشينكوف من فيلم تحت الأرض. وبريغوفيتش أبدع ألحاناً من ووحي الموسيقى البلقانية جاعلاً منها ابتكارات عظيمة ممزوجة بالكلاسيكية الأوربية والأنغام البلقانية.



الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

كما قدمت الفرقة موسيقى فيلم الرسالة للمؤلف موريس جار وهو من أشهر مؤلفي الأفلام هوليود، حاز على الأوسكار ثلاث مرات، على موسيقى أفلام أخرجها ديفيد لين هي «لورنس العرب، ودكتور جيفاكو، والطريق إلى الهند»، وإلى جانب الأوسكار حصل على ما يمكن الحصول عليه من جوائز سينمائية وموسيقية عالمية، يتميز باستعماله الاوركسترا واقتباسه من الموسيقى المحلية التي تدور فيها أحداث الفيلم، مثلاً استعمل الأبعاد الموسيقية العربية في فيلم الرسالة، مثل الكرد والحجاز، والدفوف والمزاهر.



المايسترو ميساك باغبودريان المايسترو ميساك باغبودريان

على العموم جاء مضمون هذه الأمسية غنياً وضخماً، إضافة إلى الأعمال التي ذكرتها أدت الفرقة أيضاً اللحن الأساسي من فيلم المهمة المستحيلة للمؤلف الموسيقي لالو شيفرين، ألحان من فيلم 007 لمونتي نورمان، موسيقى الفيلم الكرتوني النمر الوردي لهنري ماتشيني.

وفي حديث مع «اكتشف سورية» قال المايسترو باغبودريان: «للموسيقى التصويرية دور مهم في إنجاح الفيلم، بل تضيف لمسة جمالية على البناء الدرامي للفيلم، في تجارب كثيرة تعدت شهرة الموسيقى أكثر من شهرة الفيلم، لاسيما في التجارب العالمية التي عالجت الحالات باسلوب فلسفي».



الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية الفرقة السيمفونية الوطنية تعزف موسيقى تصويرية لأفلام عالمية

وأضاف: «اخترنا بهذه المناسبة موسيقى تصويرية لعشر أفلام عالمية، لنبرهن بأن الفنون لا تنفصل عن بعضها، وكما تتفق الكلمة واللحن كذلك الأمر الموسيقى والصورة، هذا ما ارتأيناه مناسباً أكثر لنحتفل معاً بيوم الثقافة السورية».

إدريس مراد

اكتشف سورية