معرض بمذاق «تداعيات القهوة» للتشكيلي بشار برازي بصالة لؤي كيالي في الرواق العربي بدمشق

08 تشرين الثاني 2017

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يعرض الفنان التشكيلي بشار برازي نتاج تجربته بالتصوير بعد سنوات طويله من ممارسة العمل النحتي الذي يعتبره هاجسه الأول، وضم المعرض عشرين لوحة بتقنيات مختلفة غلب عليها الاكريليك وبأحجام متوسطة وكبيرة، عبرت عن ارتباط الانسان بأرضه وشغف الفنان بمدينته الأم؛ حلب.

«اكتشف سورية» وخلال حضور افتتاح المعرض بادر بالسؤال، لماذا تداعيات قهوة؟ يجيب التشكيلي بشار برازي: هي صديقتي الملهمة الحاضرة ابداً في جلسات تأملي واستنباط مكنوناتي، الريشة الخفية التي تداعب مخيلتي وتحرضها على العمل.



من معرض التشكيلي بشار برازي بصالة لؤي كيالي من معرض التشكيلي بشار برازي بصالة لؤي كيالي

واضاف: على الرغم من ان النحت مازال هاجسي الأول أحببت ان أقدم في تجربة التصوير التي تحتضن نتاجها اليوم صالة لؤي كيالي بمعرض تحت عنوان "تداعيات قهوة" لتقديم فكرة عن ارتباط الانسان بالأرض التي نشأ عليها متمثلة بالأنثى، فتارة هي الأم وتارة أخرى الحبيبة، تداخلت تكويناتها مع رموز المدينة، هي حلب التي تسكننا جميعاً رغم عقوق بعض من أبنائها إلا أنها تبقى الأم الرؤوم غافرة الخطايا.



من أعمال التشكيلي بشار برازي من أعمال التشكيلي بشار برازي



من أعمال التشكيلي بشار برازي من أعمال التشكيلي بشار برازي

وبيّن التشكيلي برازي: من الملاحظ طغيان اللون الرمادي الموّشح باللون الأحمر القاني على مجمل لوحاتي بسبب تأثيرات الحرب غير المباشرة التي أرخت بظلها الثقيل على نتاج الفنانين في سورية ولكن بدئنا نلمس مؤخراً أجواء التعافي في هذا النتاج يحذونا الأمل بغدٍ أفضل.

وعن أعماله قال فيها: استحضر في أعمالي طروحات تطرقت لها في معارضي السابقة فمن الجسد الأنثوي وحالاته التعبيرية المختلفة إلى موضوع الخطيئة، مروراً بالأسطورة ورموزها، يتقاطع كل ذلك مع الأم الكبرى؛ حلب، كمثل اللوحة التي حملت عنوان "المدينة أنثى يحاصرها الرماد"، فاللوحة لدي لا تخرج عن كونها نص بصري يحمل دلالات معينة يتلقفها المتلقي حسب مخزونه الفكري والثقافي فيما يحتفظ الفنان بمفاتيح سراديبها الخفية.



من أعمال التشكيلي بشار برازي من أعمال التشكيلي بشار برازي



من أعمال التشكيلي بشار برازي من أعمال التشكيلي بشار برازي

ختاماً قال: يبقى الشكر موصول لاتحاد الفنانين التشكيليين على تقديم التسهيلات للفنانين في إقامة المعارض والملتقيات والحرص على تهيئة المناخ الملائم لاستمرار الفنانين في عطائهم مما يشجع محبي الفن على اقتناء الأعمال الفنية، وإبقاء عجلة الحركة التشكيلية السورية في دوران مستمر رغم الظروف الراهنة.



التشكيلي بشار برازي التشكيلي بشار برازي

بشار برازي خريج كلية الفنون الجميلة بدمشق و عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين وله معرضان فرديان في النحت وعدة معارض رسم في دمشق وحلب ومشارك دائم في المعارض السنوية لاتحاد التشكيليين ووزارة الثقافة.



زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا

اكتشف سورية