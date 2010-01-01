معرض «حواء» للتشكيليات السوريات في صالة الشعب بدمشق

11 كانون الأول 2016

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أضاء معرض حواء للفن التشكيلي الذي افتتح اليوم في صالة الشعب للفنون على أعمال فنانات سوريات تشكيليات من خلال العديد من مواضيع لوحاتهن ومنحوتاتهن التي تناولت المراة بجميع حالاتها.

وعبر 27 لوحة تشكيلية و3 منحوتات قدمت المشاركات في معرض حواء عناوين مختلفة للمراة في تكاثر لوني جاءت بالوان حارة وفرحة تعكس الجوانب المشرقة لدى الأنثى المعطاء بجميع حالاتها الإنسانية وتكاملها مع الرجل في المجتمع.

وأكد معاون وزير الثقافة بسام ابو غنام دعم الوزارة للفن التشكيلي في سورية كونه يعد من الفنون الراقية التي تبرز حضارة وابداع المجتمع مبينا ان «لوحات المرأة السورية مدعاة للفخر والاعتزاز وتعبر عن الواقع المعاش ونشوة النصر بلوحاتهن».



من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق

بدوره رأى رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين الدكتور احسان العر أن المعرض تاكيد على التجربة الانثوية في الفن التشكيلي و«التي لا يزال عدد الفنانات فيها اقل من امثالهن من الفنانين الرجال فهو فرصة لإبراز إمكانياتهن الفنية».

وبين العر ان المعرض بحد ذاته نشاط جيد بغض النظر عن المستويات المتراوحة بين «الوسط والجيد» داعيا الى تكريس هذه التجربة واقامة معارض مماثلة للفنانين الهواة والشباب والمخضرمين لرفع مستوى المنتج الثقافي الذي يخدم الحركة التشكيلية السورية.



من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق

وأشار الفنان والناقد التشكيلي انور الرحبي إلى ان تجربة المعرض تكشف مكنونات المراة وقضاياها وتفاعلها مع الرجل لخدمة المجتمع معتبرا ان اللوحات «تعبر عن صندوق الذاكرة الممعن بالانوثة لدى المشاركات رغم الاختلاف في سوية الأعمال المقدمة».

وجاءت مشاركة الفنانة صريحة شاهين بلوحة تجسد حالات إنسانية تحكي عن المرأة وصمودها ووقفتها مع الرجل جنبا الى جنب في المجتمع ممثلة فيها تمسكها بارضها ومثلتها باللون البني لكونه لون الارض ولون الخلود، مستخدمة الوان الاكرليك والزيتي ومواد مختلفة.

وتناولت لوحة الفنانة لينا رزق عطاء المراة بمختلف حالاتها من الأم إلى الأخت الى الزوجة والابنة مستخدمة الالوان الزيتية والمدرسة التعبيرية مبينة ان المعرض فرصة للفنانات ليكن موجودات على الساحة الفنية السورية.



من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق من معرض حواء بصالة الشعب بدمشق

وجسدت الفنانة جمانة شجاع في لوحتها الحلم والامل اللذين تحملهما المراة في أعماقها فكانت لوحتها تجسيد للانثى المستقرة والحالمة مستخدمة ألوان الاكرليك والباستيل، مبينة ان المعرض فكرة جديدة تحفز الفنانات التشكيليات على المزيد من العمل والابداع.

يذكر أن معرض حواء تشارك فيه نحو 30 فنانة تشكيلية من مختلف المحافظات ويستمر لغاية الـ 20من الشهر الحالي.



رشا محفوض

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