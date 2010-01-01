التشكيلي صالح الخضر يعرض ملامح للياسمين بصالة لؤي كيالي في الرواق العربي

01 كانون الأول 2017

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استضافت صالة لؤي كيالي معرضاً فنياً للتشكيلي صالح الخضر بعنوان ملامح للياسمين مساء الثلاثاء 28 تشرين الثاني، ضم المعرض ثلاثين عملاً زيتياً متنوعة الخامات والتقنيات رصدَ فيها الفنان ملامح الإنسان والمكان وما يطرأ عليها من تبدلات وانفعالات في سياق مشهد لوني متناغم مع عوالم الفنان ومخيلته البصرية.



من أعمال التشكيلي صالح الخضر من أعمال التشكيلي صالح الخضر

وفي لقاء مع التشكيلي صالح الخضر صرح لـ اكتشف سورية: معرضي اليوم يضم 30 عملاً تحت عنوان «ملامح للياسمين» في ظل الأزمة الراهنة وما طرأ على هذه الملامح في مدن الياسمين الأخرى، فكل المدن السورية هي مدن للياسمين تختلف في عبيرها ورونقها، تقاسمنا جميعاً بالتساوي مرارة الحرب وفجيعتها، انعكست مفرداتها المتجسدة بالبيوت وقاطنيها والحارات والأطفال وحتى الأشجار، نازعاً عنها قشورها الخارجية في محاولةٍ لإعادتها إلى صيغتها الأولى، إنه اختزال لطبيعة الأشياء عن سابق إصرار وترصد حتى أتمكن من إعادة صياغتها وخلقها من جديد كما تقتديها عوالم مخيلتي البصرية، يفضي في المحصلة إلى حوار ما بين المتلقي واللوحة مهما تفاوتت محصلته الثقافية، لأن اللوحة لدي لا تكتمل إلا حين تَمثُل أمام ناظر المتلقي، أي لحظة التفاعل مع الآخر.



من أعمال التشكيلي صالح الخضر من أعمال التشكيلي صالح الخضر

المطلوب اليوم وفي كل الأوقات هو التفاعل مع العمل الفني أيا كان هذا العمل؛ أدب، مسرح، فن تشكيلي، بهدف التواصل الروحي ما بين مكونات المجتمع الواحد، خاصة في خضم الأزمة وما تحمله من معاناة ودمار للإنسان والمكان.

يثقل الفنان تجربته من خلال الفهم الأمثل للخامة المستخدمة بين يديه إلى جانب عنصر الاستمرارية التي يحصل منها الفنان على بصمته الخاصة، وفي تجربة اليوم التي يضمها معرض «ملامح للياسمين» نرى أن الأعمال تميل إلى التجريد الذي يعتبر إحساس أقرب ما يكون إلى الروحانيات، يمنح مساحة لا حدود لها في حرية التعبير، يرجعه البعض للحالة الانفعالية التي يمر بها الفنان لحظة قبضه على ريشته.



من أعمال التشكيلي صالح الخضر من أعمال التشكيلي صالح الخضر

فعل الجمال ونبذ القبح هو ما سوف ينتشلنا من آلامنا، ودليل ذلك أعمال التشكيليين السوريين التي رصدت سنوات الحرب وكانت مرآة صادقة عن الحال الراهنة تستشف الخير والجمال بالمستقبل القادم من خلال العمل والاجتهاد بتقديم فن هادف يعبر عن الآمال والطموحات.

صالح الخضر

مواليد مصياف، سورية، 1971

خريج كلية الفنون الجميلة 1997، جامعة دمشق

مشارك بالمعارض السنوية داخل سوري

مشارك دائم بمعرض غاليري عالم الفن، موسكو

مشارك لعده سنوات في ملتقى الدلبة مشتى الحلو

مشارك في ملتقي زلفه اللاذقية

المعارض الفردية

معرض بعنوان الأسطورة، خارف كوف، أوكرانيا

معرض بعنوان اختصارات، طرطوس، سورية

معرض في غاليري بعل طرطوس

معرض في الهواء الطلق مشتى الحلو

معرض فردي ضمن فعاليات جمعية دعم الشعب السوري

معرض متجول في المدن اليونانية

اعمالة مقتناه في عده دول عربية واجنبية

زين .ص الزين

اكتشف سورية