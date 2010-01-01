سلافة وشكران .. ريا وسكينة بنكهة شامية

20 كانون الأول 2016

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بدأت الممثلتان السوريتان سلافة معمار وشكران مرتجى، أوّل من أمس، تصوير مشاهدهما في مسلسل «وردة شامية» من إخراج تامر إسحق ــ إنتاج «غولدن لاين». يؤدي الثنائي شخصيتي الأختين «وردة» و«شامية»، على أن يتم تجسيدهما في شكل جديد ومختلف عن«ريا وسكينة» اللتين استمد من حكايتهما الكاتب السوري مروان قاووق قبساً في نصه لكن بطابع «البيئة الشامية».

تجسّد مرتجى ومعمار دوري الشقيقتين في بطولة العمل الذي يحمل خطوطاً درامية وحبكة تبتعد باكراً في نص مروان قاووق عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية.

تبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، بعيداً عن المواقف الكوميدية التي«قد تمر كموقف حياتي طبيعي»، وفق قول مرتجى التي أضافت أنّ «الفتاتين تتعرضان للتعذيب والظلم ما يشكل عاملاً نفسياً اساسياً في سلوكهما».

وحسب بيان صحافي صادر أخيراً، قالت معمار إن العمل مستوحى من مسرحية «ريا وسكينة»، لكنه «ليس نسخة عنها. هو عمل بيئة اقرب إلى الفانتازيا من الواقع، واجتماعي مشوّق ويتضمن في الوقت نفسه مشاهد طريفة بتركيبة متكاملة وجميلة».

يشارك في العمل المعدّ لشهر رمضان 2017 من 30 حلقة، عدد من أبرز الفنّانين السوريين واللبنانيين، من بينهم سلّوم حدّاد، ونادين، وزهير رمضان، ومعتصم النهار، ويوسف حدّاد، وسعد مينه، وجلال شمّوط، وآية طيبا، وروعة ياسين، ومجدي مشموشي، وطلال مارديني، وسميرة بارودي، وضحى الدبسّ، وسحر فوزي، وجيانا عنيد، ونبيل عسّاف، وغيرهم

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