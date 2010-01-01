انطلاق «مسلسل هوا أصفر» من دمشق

05 آب 2017

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أعلن السيد رضا الحلبي عن إطلاق أول إنتاجات شركته «CUT للإنتاج الفني والتوزيع»، لموسم 2018: «هـوا أصـفر» من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج أحمد إبراهيم أحمد.

المسلسل عمل درامي يتقاسم بطولته نجوم سوريّون ولبنانيون، ليس استجابةً للشرط التسويقي على أهميّته، بل لأنّه يستهدف بِمبضَع التشريح هذه المنطقة ككل، التي تتشابه بجوانب، وتختلف في أُخرى.



الفنانة سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي

حيث تدور فصول الحكاية بين دمشق وبيروت، بكلّ ما يعنيه اجتماع هاتين المدينتين في فضاءٍ حكائي واحد من رمزيّة، فالمدينتان شهدتا كل أنواع الصراع بمستوياتٍ ناعمةٍ وخشنة، ولديهما روابط عميقة، وسمات اجتماعية فريدة، وتاريخ يتأرجح بين النهوض والانهيارات، ما يجعل مفرزات ذلك كلّه مغرياً للسبر الدرامي، والغوص عميقاً في قضايا قد تكون غير مطروحة سابقاً.

هوا أًصفر، كناية عن حال المنطقة ككل، ومن «الهوى»؛ حيث يصارع الحب كي يبقى نقيّاُ، بعيداً عن محاولات التشويه والوأد، هكذا يجد كلاً من «شغف: سلاف فواخرجي»، و«سوار: وائل شرف» نفسيهما وسط دوامة صراعاتٍ محتدمة، في مواجهة «كريم: يوسف الخال» المهووس بالفوز بما يريد مهما كان الثمن، بالتوازي مع رحلة صعود «أمير: يامن الحجلى» من القاع، نحو طموحٍ لا يعرف الحدود، مستغلاً الظرف العام، والظروف الخاصّة لمن حوله، ويكون لزوجته «مها: حلا رجب» نصيبها الوافر من المعاناة في تحولاته..



هوا أصفر هوا أصفر

ويساهم بتصعيد الصراع في العمل العديد من الشخصيّات، مثل: «الصحفي أدهم: رامز أسود»، «سلوى: نادين تحسين بيك»، «شفيق: يزن خليل»، «نانسي: جوي خوري»، «نبيل: مهدي فخر الدين»، و«رولا: راشيل نخول»..

هوا أًصفر، عن الهواء الذي تلوثّه الرغبات القذرة، والجشع في نهب كل شيء ماضياً، حاضراً، ومستقبلاً، والهوى الذي يكافح للبقاء نقيّاً..



الفنان فادي صبيح والمخرج أحمد إبراهيم أحمد الفنان فادي صبيح والمخرج أحمد إبراهيم أحمد

بطولة: سلاف فواخرجي، يوسف الخال، وائل شرف، يامن الحجلي، فادي صبيح، رامز الأسود، نادين تحسين بيك، حلا رجب، يزن خليل، جوي خوري، فادي إبراهيم، مهدي فخر الدين، مجدي مشموشي، تيسير إدريس، علاء قاسم، انطوانيت نجيب، حسان مراد، راشيل نخول، غريس فرح، أسامة المصري، نور صعب، جو معلوف، إيلي شالوحي.



الفنان اللبناني يوسف الخال الفنان اللبناني يوسف الخال

مدير إدارة الإنتاج: يامن ست البنين

المدير التنفيذي: علاء الحلبي

المخرج المنفذ: حسام سلامه

مدير الإضاءة والتصوير: رائد صنديد

م. الديكور: أدهم منّاوي

ستايلست: وسيم كعدان

تصميم الماكياج: مارلين شلفون

كوافير: شبلي روميّة

سكريبت: شيرين الزركلي

علاقات عامّة: أحمد رافع

مشرف الصوت: محمد المصري

العمليات الفنية: منير مرزوق وماجد رنكوسي

محمد الازن

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