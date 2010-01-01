انطلاق عدسة المخرج نجدت أنزور في تصوير وحدن

09 آب 2017

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تنطلق عدسة المخرج السوري نجدت أنزور لتصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد «وحدن» من تأليف ديانا كمال الدين وإنتاج شركة سما الفن، في قرية الغيصة التابعة لمدينة السويداء، ومن المتوقع عرضه في الموسم الدرامسي القادم.

يعد هذا العمل رابع مشاركة بين المخرج والكاتبة ديانا بعد شراكتهما في فيلمي «فانية وتتبدد» و«رد القضاء»، اللذين حصدا جماهيرية كبيرة.

يذكر أن العمل اجتماعي معاصر، يسلط الضوء على مصير عوائل تضطر النساء فيها الى حماية المكان بعد التحاق الرجال بالخدمة العسكرية في ظل الظروف الراهنة. ويضم على قائمة أبطاله كلاً من سليم صبري، فايز قزق، نادين خوري، مرح جبر، أمانة والي، هناء نصور، لوريس قزق، لجين اسماعيل، تيسير ادريس، عامر العلي، مجد فضة، مروان أبو شاهين، يوسف المقبل، كنان العشعوش، رشا بلال، لمى الحكيم وغيرهم.

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