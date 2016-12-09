«بوليوود» تشهد .. سلاف فواخرجي المخرجة الأفضل

14 كانون الأول 2016

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حازت سلاف فواخرجي جائزة أفضل إخراج عن فيلمها «رسائل الكرز» ضمن منافسات Delhi international film festival، وبذلك تكون أوّل مخرجة عربية تفوز بهذه الجائزة من المهرجان الذي اختتم دورته الخامسة في العاصمة الهندية يوم 9/12/2016، بعد أن افتتح فعالياته لهذا العام بعرض الفيلم، كأوّل فيلم سوري يعرض في افتتاح مهرجانٍ سينمائي دولي.

خبرٌ أسعد النجمة السوريّة التي تعثّر عليها حضور المهرجان، بسبب وقوفها إلى جانب أختها خلال فترة مرضها، قبل أن تفارق الحياة قبل الافتتاح بأيام.

الجائزة تسلمها الأستاذ عمار أحمد حامد مدير العلاقات العامة للفيلم، ممثلاً عن سلاف، وتوجّه للحضور بكلمةٍ مؤثرة قال فيها:

«إنّها المرة الأولى التي تفوز بها مخرجة عربية في هذا المهرجان .. لم تستطع السيدة سلاف فواخرجي القدوم بسبب وفاة أختها نهى، وكلفتني أن أنقل اليكم باسمها تحياتها الحارة وسلامها.. وصدقوني من الصعب عليّ جداً أن اقف موقفي هذا وهي ليست حاضرة بيننا .. لتحتفل بفوزها بهذه الجائزة .. أريد هنا أن أهدي هذه الجائزة الى بلدنا الشجاع سورية التي تحارب الإرهاب، وأريد أن اعلمكم ما لا تعلمون؛ أو البعض قد لا يعلم، بأننا صنعنا فيلم رسائل الكرز "بالدم والعسل، والعرق" .. كان من الصعب علينا تحقيق هذا الفيلم لو لم نكن شعباً يحلم بالسينما من أجل حياة أفضل..

تهدي سلاف هذه الجائزة أيضا إليكم، وإلى كل صناع السينما في العالم الذين يصنعون الأحلام لأناس يدفعونهم بها إلى العالم الأفضل.

مرة اخرى وباسم سلاف فواخرجي، نشكركم ونشكر من قدم إلينا هذه الجائزة الكبيرة؛ نحن في سورية، وفي هذه البلد، وفي أي مكان بالعالم سيكون النصر حليفنا لأن الحق معنا، ونحن من سينتصر ولن نهزم يوما.

وتقول لكم سلاف: «اياكم أن تتخلوا عن مخيلاتكم، وعن أحلامكم حتى لا تسقطوا، وأنتم في منتصف الطريق، شكرا لكم».

وحظي فيلم «رسائل الكرز» بانطباعاتٍ طيّبة في أروقة المهرجان خاصّة من جانب لجنة التحكيم، كالسيدة مالالاي زكريا (منتجة فنية من أفغانستان، وعضو لجنة تحكيم) قالت إنها أعجبت قبل كل شيء بعنوان الفيلم، وذكّرها بفيلم للمخرج الإيراني الراحل عباس كياروستامي: «استخدام كلمة كرز كان استخداماً ذكيّاً، الفيلم يحكي قصة حب جميلة جداً، وأنا من بلد يعاني ويلات الحرب أفغانستان، وأن أرى فيلماً يتحدث عن الحب في الحرب شيء جميل، أحببت القصة وأحببت طريقة الإخراج... أحببته بصراحة... وأرجوكِ أن تستمري بالعطاء يا سلاف».

السيد آجيت راي (منتج وموزع هندي- عضو في اللجنة المنفذة لمهرجان نيودلهي) اعتبر أنّ فيلم «رسائل الكرز»: «من أهم الافلام التي عرضت في هذا المهرجان، وأفضل الأفلام السورية والمصرية المشاركة فيه»، ورأى أنّه «يمتاز بفرادة السرد الحكائي للفيلم، وبالممثلين واختيار الموضوع كان اختياراً موافقا ورائعاً جداً».

السيدة بريندا ليدار (كاتبة ومخرجة ومنتجة هندية- كندية، عضو لجنة تحكيم)، وصفت الفيلم بأنّه «يلامس شغاف القلب»، ولفتت إلى «طريقة المعالجة البصرية للفيلم»، ودعت الجميع لمشاهدته.

السيد رام بيرشا (مدير المهرجان) وصف سلاف فواخرجي بـ «الممثلة والمخرجة السينمائية الكبيرة، والرائعة جداً».

وهذه الجائزة السادسة التي يفوز فيها الفيلم بمهرجانات عربية ودولية، منذ عرضه الأوّل العام الفائت، فقبلها فازت المخرجة فواخرجي بجائزة أحسن فيلم / العمل الأوّل ضمن منافسات مسابقة الراحل نور الشريف للفيلم العربي، إحدى المسابقات الرسمية الست للدورة الحادية والثلاثين، من مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مصر 2015.

جائزة الجمهور لمهرجان عنّابة للفيلم المتوسطي، الجزائر 2015.

جائزة الأرزة اللبنانية، من المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون، بيروت، لبنان 2016.

جائزة خاصّة من مهرجان «صادق العلي» الأوّل للأفلام الروائية الطويلة، بغداد، العراق 2016.

جائزة مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، الخرطوم، السودان 2016.



محمد الأزن

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