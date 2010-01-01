رحيل الفنان والبطل الرياضي الشاب علاء الزيبق عن عمر 30 عاماً
17 آب 2017
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غيب الموت يوم أمس الأربعاء 16 آب 2017 الفنان والبطل الرياضي الشاب علاء الزيبق الذي شارك في مسلسلي «وراء الشمس» و«الفصول الأربعة». وكان الممثل بطل سورية في السباحة وصاحب إحدى ميداليات سورية في أولمبياد شنغهاي العام 2007 لذوي الاحتياجات الخاصة.
في 26 أيلول 2010 حمل الراحل علاء الزيبق شعلة الدورة السابعة للأولمبياد الخاص من جبل قاسيون إلى أرض ملعب تشرين حيث أقيم حفل افتتاح مميز لألعاب الأولمبياد الخاص بدورته السابعة، واعتُبر بحينها الاحتفال الأضخم في تاريخ الأولمبياد الخاص والذي أقيم في ملعب تشرين وسط العاصمة دمشق، وفور وصوله حاملاً شعلة الأولمبياد قام علاء بتقبيل أرض الملعب، ورفع يديه شاكراً، وصافح السيدة أسماء الأسد راعية حفل افتتاح الأولمبياد واستطاع الراحل علاء وبجدارة خطف الأضواء حيث خفقت له قلوب السوريين في تلك الليلة المميزة.. ليلة السبت 25 أيلول 2010.
الراحل عُرف أيضاً بتألقه في مشاركته بمسلسل «وراء الشمس» (تأليف محمد العاص وإخراج سمير حسين) الذي عرض العام 2010، ودارت أحداثه حول شاب مصاب بمتلازمة (داون) وسط عائلة ميسورة الحال. تلك الإطلالة كانت مميزة لعلاء، وترك أثراً كبيراً لدى المشاهد الذي تفاعل معه بأدائه اللافت أمام نجوم الدراما السورية بسام كوسا ونادين خوري و باسل خياط والممثلة الأردنية صبا مبارك..
ومن جانب آخر فقد شارك الراحل علاء في العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية متقلداً عدداً من الميداليات الذهبية وغيرها من الجوائز.
فقد حصد ميدالية ذهبية في السباحة الحرة في حلب عام 2003، وميدالية ذهبية في السباحة الحرة في بطولة “الإرادة والحياة” في دمشق عام 2009.
وفي البطولات الإقليمية نال الميدالية الذهبية في دورة المغرب عام 2000 في رمي الكرة الحديدية، والميدالية الفضية في البطولة الإقليمية الثالثة في لبنان 2002 عن فئة السباحة الحرة، والميدالية البرونزية في البطولة الإقليمية الخامسة في دبي 2006، والميدالية الذهبية في البطولة الإقليمية السادسة في أبو ظبي 2008 في السباحة الحرة أيضًا.
ومن المشاركات العالمية فقد رفع البطل الراحل العلم السوري بعد فوزه بمسابقة «سباحة الفراشة» في أولمبياد شنغهاي عام 2007 لذوي الاحتياجات الخاصة.
رحل علاء مساء أمس الأربعاء 16 آب 2017 بعد تدهور وضعه الصحي، حسبما ذكرت إذاعة “صوت الشباب” المحلية، التي أعدت حلقة خاصة به، طالبة من الناس الدعوة له بالشفاء العاجل.
أسرة «اكتشف سورية» تتقدم إلى عائلة وأصدقاء الفنان والبطل الرياضي الشاب الراحل علاء الزيبق بأحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه جنان الخلد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
أ.سلامة
اكتشف سورية
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