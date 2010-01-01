رحيل الفنان والبطل الرياضي الشاب علاء الزيبق عن عمر 30 عاماً

17 آب 2017

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غيب الموت يوم أمس الأربعاء 16 آب 2017 الفنان والبطل الرياضي الشاب علاء الزيبق الذي شارك في مسلسلي «وراء الشمس» و«الفصول الأربعة». وكان الممثل بطل سورية في السباحة وصاحب إحدى ميداليات سورية في أولمبياد شنغهاي العام 2007 لذوي الاحتياجات الخاصة.







البطل الراحل علاء الزيبق مع السيدة ِأسماء الأسد في حفل افتتاح الدورة الـ7 للأولمبياد الخاص في دمشق البطل الراحل علاء الزيبق مع السيدة ِأسماء الأسد في حفل افتتاح الدورة الـ7 للأولمبياد الخاص في دمشق



مشهد من مسلسل وراء الشمس مع النجمة نادين خوري مشهد من مسلسل وراء الشمس مع النجمة نادين خوري

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