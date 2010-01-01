رحيل عالم الآثار والتشكيلي والباحث الدكتور عفيف بهنسي عن عمر ناهز الـ89 عاماً في دمشق

02 تشرين الثاني 2017

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غيب الموت صباح اليوم عالم الآثار والباحث التشكيلي الدكتور عفيف بهنسي عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاما في منزله بدمشق صباح اليوم.



وشغل الراحل لدى وزارة الثقافة العديد من المناصب فكان أول مدير للفنون الجميلة بين عامي 1962 و1971 واول مدير عام للآثار والمتاحف، بين عامي 1971 و1989 إضافة لدوره البالغ الأهمية في تاسيس 23 متحفا في دمشق والمحافظات من بينها متاحف الرقة ومتحف بصرى والسويداء وقلعة حلب وتطوير المتحف الوطني في دمشق.



وعفيف بهنسي من مواليد دمشق 1928 حاصل على دكتوراه في تاريخ الفن من جامعة السوربون بباريس ودكتوراه الدولة بدرجة مشرف جدا من جامعة السوربون أيضا تقلد العديد من المناصب.. فكان أول مدير للفنون الجميلة في سورية.. مؤسس وأول نقيب للفنون الجميلة..مؤسس كلية الفنون الجميلة ومراكز الفنون التشكيلية في سورية.



قدم الراحل للمكتبة العربية والعالمية اكثر من 70 كتابا نالت شهرة عربية وعالمية ترجمت مؤلفاته إلى لغات أجنبية عدة شارك في تأليف موسوعات عالمية ووضع كتبا بلغات أجنبية ومن قائمة مؤلفاته “الفن عبر التاريخ” و”الفن الإسلامي” و”سورية التاريخ والحضارة والعمران الثقافي” و”موسوعة التراث المعماري” وغيرها.

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