رحيل المخرجة السورية غادة مردم بك عن عمر ناهز 75 عاما

04 آب 2017

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توفيت مساء يوم الخميس 3 آب 2017 المخرجة السورية غادة مردم بك وهي أول سورية عملت في الإعلام المرئي عن عمر ناهز 75 عاما .



وسيشيع جثمان المخرجة مردم بك من مشفى أمية وسيصلى عليه في جامع بدر بحي المالكي حيث يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير .



يشار إلى أن المخرجة مردم بك من مواليد دمشق عام 1941 بدأت رحلتها المهنية قبل بداية التلفزيون بيوم واحد كمساعدة مخرج في نشرة الأخبار إلى أول مخرجة بين السيدات في التلفزيون السوري وبين محطتي برنامجها الأول نادي الأطفال أوائل الستينات في القرن العشرين وبرنامجها الأخير صبيان وبنات عام 2005 .



تركت بصماتها على العديد من البرامج المنوعة والثقافية وتم تكريمها مؤخرا في دار الأسد للثقافة والفنون بمناسبة العيد الذهبي للتلفزيون السوري.

سانا