تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب

04 حزيران 2017

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وصل إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف مجموعة من الصور توضح تتضمن التعديات في قرى جبل الزاوية بمحافظة إدلب: البارة ومجليا وبشيلا وبعودة وسرجيلا ...الخ، على شكل تكسير الحجارة الاثرية وبيعها بهدف استخدامها في البناء الحديث وكذلك تعديات الابنية الحديثة على حرم المواقع الاثرية والتنقيب السري.



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب

علماً هذه المواقع تعود الى الحقبة الرومانية وخاصة البيزنطية وادرجت على لائحة التراث العالمي منذ 2011.



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب

اذ تناشد المديرية العامة للآثار والمتاحف المجتمع المحلي للتدخل ومنع هذه التعديات على هذا التراث الاستثنائي والعمل على حمايته من التخريب والسرقة.



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب



تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب تعديات وأضرار في قرى جبل الزاوية بمحافظة ادلب

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