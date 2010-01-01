وفد اليونيسكو لحلب القديمة في تقييم أولي للأضرار

02 شباط 2017

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قام وفد من مكتب يونسكو بيروت ضمن إطار «مشروع الحماية الطارئة للتراث الثقافي السوري» يرافقه فريق من المديرية العامة للآثار والمتاحف بمهمة طارئة إلى مدينة حلب القديمة من 16 إلى 19 كانون الثاني2017 بهدف إجراء تقييم أولي لمدى الأضرار في موقع التراث العالمي «حلب القديمة»، حيث زارت البعثة العديد من المباني الأثرية التي تعرضت لأضرار متفاوتة خلال الأزمة الراهنة ومنها الجامع الأموي والمحور المؤدي إلى قلعة حلب بالإضافة إلى محيط القلعة ومنطقة الأسواق وأبواب المدينة القديمة باب النصر وباب الحديد وباب قنسرين ومنطقة الجديدة.



الدمار في منطقة الجديدة في حلب القديمة الدمار في منطقة الجديدة في حلب القديمة

وناقش وفد اليونسكو خلال زيارته التدابير الطارئة من خلال عدد من اجتماعات مع مديرية آثار حلب وجمعية العاديات، من أجل تحديد المقترحات المناسبة لمرحلة إعادة التأهيل وتنسيق العمل.

من الجدير بالذكر أن مديرية آثار حلب تقوم بالعديد من الجهود بالتعاون مع الجهات المحلية مثل مجلس المدينة وإدارة حلب القديمة وفريق منظمة UNDP مثل «تقييم الأضرار، وإدارة الحطام ...».

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