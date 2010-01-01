برعاية السيدة أسماء الأسد تكريم وتتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري

23 كانون الثاني 2017

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برعاية السيدة أسماء الأسد كرمت هيئة التميز والإبداع اليوم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات /الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء والمعلوماتية/ وذلك في دار الاسد للثقافة والفنون بدمشق.



وأكد رئيس هيئة التميز والابداع عماد العزب في كلمته أن «تكريم وتتويج الفائزين يشكل بداية جديدة في مسيرة التميز والابداع السوري وهي صورة مشرقة عهدناها بين أبناء سورية الشباب عبر سنوات مضت» مشيرا إلى أن الإنجازات العالمية التي حققها شباب الأولمبياد العلمي وصلت إلى 61 جائزة فضية وبرونزية وشهادة تقدير أسهم في تحقيقها أساتذة من الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية ضمن استراتيجية تدريب وتأهيل وسياسة عمل وتشبيك مع شركاء معنيين ومخلصين.







حضور من حفل تتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري حضور من حفل تتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري



من حفل تتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري من حفل تتويج الفائزين في المنافسات النهائية للأولمبياد العلمي السوري



السيدة أسماء الأسد تتوج أحد الطلاب الفائزين السيدة أسماء الأسد تتوج أحد الطلاب الفائزين



السيدة الأولى تلقي كلمة خلال الحفل السيدة الأولى تلقي كلمة خلال الحفل



احدى الطالبات المتوجات احدى الطالبات المتوجات



خلال حضور السيدة الأولى لحفل التتويج خلال حضور السيدة الأولى لحفل التتويج



الطلاب الفائزون بالمنافسات الطلاب الفائزون بالمنافسات



بعض من الفائزون الأوائل بعض من الفائزون الأوائل



طلاب مشاركون طلاب مشاركون

وقال العزب إن «هيئة التميز والإبداع تعكس رؤية السيد الرئيس بشار الأسد في تحقيق الجودة والابداع في المسارات العلمية والتعليمية والبحثية الوطنية من خلال بناء قدرات الموارد البشرية واستثمارها كثروات فكرية ومعرفية وطنية استراتيجية وتوفير الحاضنة والبيئة الأساسية لنقل المعرفة وانتاجها ونشرها باتجاه تعزيز قدرات الانسان السوري في المنافسة».كما نوه العزب بالدعم الذي يحظى به التميز والإبداع بمختلف مشاريعه وإبداعاته من قبل السيدة أسماء الأسد وحرصها على الاهتمام بأدق تفاصيل العمل ومتابعة تعليم أبناء الوطن وتحصيلهم وتميزهم حتى خارج حدوده لافتا إلى أن أبناء سورية أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤءولية وتسلحوا بروح التحدي لأقسى الظروف وأعتى أشكال الإرهاب مهما بلغت التضحيات يدافعون بالعلم عن حضارة وتاريخ ووطن أيضا يتحضرون لبنائه بعزيمة واقتدار.وتوجه العزب بالتحية إلى أرواح شهداء الجيش العربي السوري الذين ضحوا بأرواحهم وارتقوا في سبيل عزة الوطن وكذلك إلى جرحى الجيش الذين بفضلهم يتميز شباب الوطن ويحققون الإنجازات في ميادين العلم وبفضلهم يتعافى الوطن وبتضحياتهم ينتصر.وتوج الطلاب الفائزون العشرة الأوائل عن كل اختصاص على مستوى سورية بأكاليل الغار وشهادات التقدير فيما منح الطلاب الثلاثة الأوائل إضافة إلى ذلك ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية حيث فاز على الترتيب في مادة الرياضيات محمد الحافي وإيلي إيشوع وأحمد خميس من محافظة حلب وفي مادة الفيزياء فادي بركات وزين الدين حسن من دمشق وكرم القنطار من السويداء وفي مادة الكيمياء بيان العاصي وريان سباعي وحسين قادر من محافظة حلب أما مادة المعلوماتية فتم تتويج أحمد حيدر من دمشق وتامر عماد من السويداء وجعفر توتنجي من دمشق وفي مادة علم الأحياء هاني نصور من طرطوس ولجين اللحام من دمشق ونور حيدر من اللاذقية وفي لقاءات مع /سانا/ أكد الطلاب الفائزون بالمراكز الأولى ان مشاركتهم بالأولمبياد العلمي السوري أسهمت في تنمية شخصيتهم ومنحتهم الفرصة ليكونوا سفراء لبلدهم في المحافل الدولية وان تكون طاقاتهم الوطنية هي الطريق للوصول إلى العالمية.ووصف الطالب هاني نصور مشاركته في الاولمبياد بأنها تجربة مميزة شكلت منعطفا مهما في حياته والنتيجة التي حصل عليها ستكون دافعا له ليمثل سورية أفضل تمثيل في المحافل الدولية في حين قال الطالب أحمد حيدر ان النتيجة التي حققها هي الخطوة الاولى في طريق التميز والابداع وسيبذل كل الجهود ليستمر في أن يكون إنسانا معطاء لوطنه.وأعرب الطالب فادي بركات عن أمله بأن يكون من الفائزين بالأولمبيادات العالمية لرفع اسم سورية عاليا فيما عبر الطالب محمد الحافي عن سعادته لحصوله على الميدالية الذهبية والتعرف على اصدقاء جدد في الاختصاص العلمي نفسه الذي اختاره وهو يطمح الى متابعة دراسته بدرجات عليا في مجال الرياضيات.وشكرت الطالبة بيان العاصي الكادر المشرف على تدريبها مع زملائها والجهود التي بذلوها من أجل مساعدتهم على اجتياز الاختبارات والحصول على نتائج باهرة مبينة ان الظروف الصعبة التي تعرضت لها حلب بسبب الارهاب لم تكن عائقا امام أبنائها لتحقيق هذه الانجازات.وفي لقاءات أخرى اعتبر الطالب تامر عماد الفائز بالمركز الثاني عن مادة المعلوماتية أن تميزه بهذه المادة سيفتح أمامه الطريق لتطوير مهاراته وقدراته بهذا المجال الذي أصبح اليوم عصب العصر بينما لفت الطالب ايلي إيشوع الفائز بالمركز الثاني عن مادة الرياضيات إلى أن الأولمبياد فرصة لأي مبدع كي يثبت تميزه بأقصى الطاقات لتحقيق إنجازات علمية لبلده ولمستقبله ويطور آفاق معرفته وتفكيره ورأى الطالب أحمد خميس الفائز بالمركز الثالث عن مادة الرياضيات أن النتيجة التي حققها ستكون حافزا له لتحقيق المزيد من النتائج ورفع اسم سورية في المحافل العلمية الدولية.وبينت الطالبة رويان اسماعيل من حلب الحائزة المركز الثاني في الكيمياء ان ما حققته هو ثمرة لجهد الدراسة المتواصلة لتحقيق التميز والدفاع عن سورية وإعادة إعمارها بالعلم والمعرفة ومساعدة بواسل جيشنا على تحقيق النصر ودحر الإرهاب بينما أشار الطالب كرم قنطار من السويداء الحائز المركز الثالث في الفيزياء إلى الفوائد الكبيرة التي اكتسبها من مشاركته بالأولمبياد من الناحية العلمية والاجتماعية وتطوير مهارات الطالب المبدع وصقل شخصيته.وأعرب موسى السيوفي من محافظة حمص عن سعادته بالتكريم وفوزه بعضوية فريق الاولمبياد العلمي السوري عن مادة المعلوماتية وتحقيق طموحه في المشاركة بالمسابقات العالمية.وتخلل التكريم والتتويج عرض فيلم عن رحلة التميز في الأولمبياد العلمي السوري وفقرة غنائية لفرقة /لونا/ للكورال بقيادة الفنان حسام الدين بريمو حضر التكريم وزراء شؤءون رئاسة الجمهورية منصور عزام والتربية الدكتور هزوان الوز والتعليم العالي الدكتور عاطف نداف ومعاونوهم وفعاليات حزبية وعلمية وثقافية ونقابية وشعبية وسفراء وممثلو عدد من الدول العربية والأجنبية بدمشق.وكانت التصفيات النهائية لمنافسات الاولمبياد العلمي السوري المركزي انطلقت أمس لتحديد الاوائل على مستوى سورية للموسم العلمي 2016/2017 بعنوان // لكل مبدع نصيب ولكل متألق مكانه على منصات التتويج// بمشاركة 417 شابا وشابة بينهم 327 طالبا وطالبة من الصف الاول الثانوي ممن تأهلوا عن تصفيات المحافظات العام الجاري إضافة إلى الاوائل في الاولمبياد العلمي السوري في الموسمين الماضيين من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.يذكر أن منافسات الاولمبياد العلمي السوري للموسم الحالي بدأت بمشاركة أكثر من 49 الف طالب وطالبة من الصف الاول الثانوي تنافسوا على مستوى المدارس.. والمتميزون منهم تأهلوا لتصفيات المناطق والاكثر تميزا تأهلوا لتصفيات المحافظات ونخبة المتميزين من المحافظات تأهلت الى التصفيات النهائية المركزية الحالية.

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