برعاية السيدة أسماء الأسد انطلاق التصفيات النهائية لمنافسات الأولمبياد العلمي السوري

21 كانون الثاني 2017

برعاية السيدة أسماء الأسد تنطلق يوم غد بدمشق التصفيات النهائية لمنافسات الأولمبياد العلمي السوري لتحديد الأوائل على مستوى سورية للموسم العلمي 2016-2017 بعنوان «لكل مبدع نصيب ولكل متألق مكانه على منصات التتويج».

وبين رئيس هيئة التميز والإبداع عماد العزب في تصريح للثقافية اليوم.. أن الاختبارات ستتم على جولتين صباحية ومسائية مدة كل واحدة منها 3 ساعات، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين يبلغ 417 شابا وشابة بينهم 327 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي ممن تأهلوا عن تصفيات المحافظات العام الجاري إضافة إلى الأوائل في الأولمبياد العلمي السوري في الموسمين الماضيين من طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

ولفت العزب إلى أن أسئلة الاختبارات وضعت من قبل اللجان العلمية المركزية في الأولمبياد العلمي السوري وهي تضم نخبة من أهم الكفاءات التدريسية والبحثية في التعليم العالي مشيرا إلى أنه يتم احتساب المحصلة النهائية بموجب علامتي الاختبارين الصباحي والمسائي وترتيب الأوائل على مستوى سورية.

وبين العزب أن اسماء الفائزين بالمراكز الأولى ستعلن يوم الاثنين خلال حفل مركزي في دار الأسد للثقافة والفنون /الأوبرا/ وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مادة علمية علما أن العشرة الأوائل في كل مادة علمية يأخذون طريقهم إلى الفرق الوطنية لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في تأهيلهم وتدريبهم لتمثيل سورية في الأولمبيادات العالمية.

ومن المقرر أن يقام الاولمبياد العالمي للرياضيات في البرازيل والفيزياء في اندونيسيا والكيمياء في تايلاند والمعلوماتية في إيران وعلم الأحياء في بريطانيا وذلك في الصيف القادم.

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