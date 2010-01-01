آلام وانكسارات وبعض الأمل في معرض التشكيلي سمير الصفدي بغاليري كامل بدمشق

18 أيلول 2017

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اقيم في غاليري «كامل» بدمشق معرضاً فنياً للتشكيلي سمير الصفدي مساء السبت 16 ايلول، برعاية وزارة الثقافة، ضم المعرض 18 عملاً فنياً بأسلوب الرمزية التعبيرية الذي تميز به «الصفدي» يأخذنا برحلة لونية مستوحاة من الترابي والخشبي، ضمن تكوينات تبرهن على التصاق الفنان بمحيطه وكيف أن الحدث الآني لا يمكن إلا أن يدغدغ مخيلة الرسام وريشته.



الأستاذ علي المبيض معاون وزير الثقافة مع التشكيلي عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة مع التشكيلي سمير الصفدي في حفل افتتاح المعرض بغاليري كامل في دمشق الأستاذ علي المبيض معاون وزير الثقافة مع التشكيلي عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة مع التشكيلي سمير الصفدي في حفل افتتاح المعرض بغاليري كامل في دمشق

«اكتشف سورية» كان حاضراً والتقى التشكيلي سمير الصفدي وقال لنا: «قدمت في معرض اليوم 18 عملاً باستخدام الأكرليك والباستيل والفحم تسودها الألوان الترابية؛ محورها الإنسان، تُعبر عن الحالة الآنية بكل ما تحمل من آلام وانكسارات مع بصيص من الأمل يلوح في الأفق، اتخذت من العنصر الخشبي رمزاً للأصالة ولما يمثله الشجر في تجذره العميق للانتماء، فيما جاءت الألوان الترابية لتجسد الأرض، تقاطعت هذه التكوينات مع شخوص البعض منها بوجوه منهكة يحمل تابوته الخشبي على كتفيه تاركاً للأقدار رسم مسير رحلته، فيما البعض الآخر يجر خشباً صلداً سيكون مدماكاً لأساسٍ ما، في مسعى لإعادة بناء ما تَدَمَر، في المحصلة لا يمكن فصل الفنان عن البيئة المحيطة التي يعيشها، لذلك جاءت أعمالي انعكاساً للأزمة التي نمر بها بكل مراراتها وبشاعتها».



من أعمال التشكيلي سمير الصفدي في معرضه بغاليري كامل من أعمال التشكيلي سمير الصفدي في معرضه بغاليري كامل

وأضاف: «إن الحرب التي مررنا بها مفجعة لدرجة أنها ستبقى في ذاكرتنا الجمعية لأجيال قادمة، وعليه فإن هوّل الحدث يحتاج منا إعادة ترميم الإنسان قبل الحجر فهو الأساس الحامل لأي ثقافة متحضرة وغايتها الأسمى».



«اكتشف سورية» في حوار مع التشكيلي سمير الصفدي «اكتشف سورية» في حوار مع التشكيلي سمير الصفدي

وتابع: «إن بساطة الفراغ في لوحاتي المعروضة لم يأتي على حساب أهمية الفكرة المطروحة أو يستخف بالمضمون بالمجمل، فقد تم توظيفه لحل ما يواجه التكوينات من تعقيدات، فتحميل السطح بعناصر مجانية قد يربك المتلقي بصرياً ويشوش على الفكرة المراد تسليط الضوء عليها».



من معرض التشكيلي سمير الصفدي بغاليري كامل من معرض التشكيلي سمير الصفدي بغاليري كامل

وختم بالقول: «معرضي اليوم هو خلاصة كل التجارب التي خضتها سابقاً في مضمار اللون أو التكوين أو معالجة سطح اللوحة، فكل هذه المراحل هي امتداد لما سبقها من تجارب لا يمكن على الاطلاق فصل الواحدة عن الأخرى».



الفنان التشكيلي سمير الصفدي الفنان التشكيلي سمير الصفدي

التشكيلي سمير الصفدي:

- من مواليد مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، عام 1982،

- حاصل على الماجستير من كلية الفنون الجميلة - جامعة دمشق،

- مدرس في كلية الفنون الجميلة، جامعة دمشق،

- أقام ثلاثة معارض فردية وشارك في عدد من المعارض الجماعية داخل وخارج القطر. -

- عضو اتحاد الفنانين التشكيليين.

ومن الجدير ذكره فإن المعرض مستمر لغاية يوم 5 تشرين الأول 2017، في غاليري كامل، بالمزة، والدعوة عامة.



زين .ص الزين | تصوير عبدالله رضا

اكتشف سورية