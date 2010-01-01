«من روح الشرق» يعزفها مجموعة موسيقية في دار الأوبرا

02 شباط 2017

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قدمت مجموعة من أميّز الموسيقيين السوريين أمسية للموسيقى الصرفة «آلية» تحت عنوان «من روح الشرق» وهم عدنان فتح الله – عود، محمد نامق- تشيللو، إبراهيم كدر- ناي، عمران عدرا- قانون، مازن حمزة- قانون، وذلك بتاريخ 30 كانون الثاني 2017 على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون – أوبرا دمشق.



الحفلة الموسيقية «من روح الشرق» الحفلة الموسيقية «من روح الشرق»

قدمت المجموعة في هذه الأمسية عدد من المقطوعات الموسيقية الصرفة منها عملين للمؤلف الموسيقي السوري حسان سكاف وهما سماعي هزام ولونغا عجم عشيران، إضافة إلى أربعة أعمال للمايسترو عدنان فتح الله وهم سماعي نهوند، سؤال، الكابريس رقم1، تحميل بيات، كما عزفت الفرقة لونغا نهوند للمؤلف جورج ميشيل، ومن الموسيقى التركية أدت المجموعة لجوكسيل باكتاجير و يوردال توكجان، هذا فضلاً عن بعض الارتجالات موسيقية عزفها كل موسيقي على حداه.



الحفلة الموسيقية «من روح الشرق» الحفلة الموسيقية «من روح الشرق»

وفي لقاء مع «اكتشف سورية» قال عدنان فتح الله عن الأمسية: «قدمنا موسيقى آلية "الصرفة" كما التخت الشرقي الكلاسيكي مع مرعاة تفاصيل دقيقة لكل عمل، وتوحيد الصوت والزخرفات بين الآلات الموسيقية الخمسة، حيث يعتبر هذا النمط ضرورة ومن الواجب الحفاظ عليه وتقديمه على مسارحنا، لما يحتويه من أصالة وعمق وصبغة شرقية محببة لدى الجمهور».



الحفلة الموسيقية «من روح الشرق» الحفلة الموسيقية «من روح الشرق»

وأضاف: «ما يميز هذه الأمسية هو النمط الموسيقي وصعوبته والوقت الذي احتاجه العازفين للتمرين، تالياً لتحقيق حالة الانسجام فيما بينهم، غير ذلك هو وجود أعمال موسيقية لمؤلفين سوريين وبروح سورية وخصوصية عالية المستوى في التأليف».

وبدوره قال الموسيقي مازن حمزة: «هدفنا بهذا الأمسية أن نقدم موسيقى شرقية راقية التي لاقت مساحة على المسارح السورية لاسيما في السنوات الأخيرة، وبرهنا في أمسيتا بأن الموسيقا الأكاديمية تستطيع أن تكون قريبة من الناس، وتجذب المتلقي بكل شرائحه».



الحفلة الموسيقية «من روح الشرق» الحفلة الموسيقية «من روح الشرق»

أما الموسيقي عمران عدرا قال: «الموسيقى التي تقدمه التخت الشرقي لها أهمية كبرى عند العازف حيث تتضمن روح الجماعة والانسجام ما بين العازفين كما فيها مساحة لكل عازف أن يقدم مهاراته وتقنياته بمجال الارتجال، وهذا ما قدمنها في هذه الأمسية».



الحفلة الموسيقية «من روح الشرق» الحفلة الموسيقية «من روح الشرق»

يشار أن كل العازفين في هذه الأمسية هم أساتذة في المعهد العالي للموسيقى بدمشق وعازفين أساسيين في الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية.

إدريس مراد

اكتشف سورية