فنانون وإعلاميون مصريون يشاركون غداً في حفل افتتاح معرض دمشق الدولي

16 آب 2017

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يزور وفد إعلامي فني مصري سورية يوم غد للمشاركة بحفل افتتاح الدورة الـ59 من معرض دمشق الدولي الذي يعود إلى صيف سورية مجدداً بعد انقطاع دام 5 سنوات بفعالياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية.



ويضم الوفد المصري رئيس اتحاد الفنانين العرب المخرج مسعد فودة والمخرجين هاني لاشين وعمر عبد العزيز وكلا من الفنانين محمد صبحي وهاني شاكر وإلهام شاهين مصطفى فهمي وألفت عمر وندى بسيوني وندى بهجت إضافة إلى عدد من الإعلاميين بينهم بوسي شلبي وأميرة العقدة ورشا الخطيب ونسمة مهنا وخالد رزق.



ورأت الممثلة ندى بسيوني في تصريح لها أن «شعب سورية الباسل يعلن من خلال معرض دمشق الدولي أنه لم ولن يهزم وأنه يمتلك حضارة كبيرة» معربة عن سعادتها بزيارة سورية ومعرض دمشق الدولي والتعرف على فعالياته ولا سيما أنه كان معروفا على مستوى المنطقة.



بدورها أكدت الممثلة ندى بهجت في تصريح مماثل أن زيارتهم إلى سورية ومشاركتهم في معرض دمشق الدولي تثبت للعالم الخارجي أن الأمن والاستقرار عادا إلى سورية فيما أعربت الإعلامية أميرة العقدة التي تزور سورية للمرة الأولى عن سعادتها بتلبية دعوة وزارة السياحة للمشاركة بمعرض دمشق الدولي والالتقاء بالسوريين.



وكان الفنان هاني شاكر أعلن من خلال تسجيل صوتي له نشره عبر صفحته الخاصة على فيسبوك عن مشاركته بمعرض دمشق الدولي مهنئاً الشعب السوري بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وعودة الأمن والأمان إلى أغلب المناطق السورية.



ويتضمن معرض دمشق الدولي مشاركة 43 دولة بشكل رسمي أو عبر شركات اقتصادية مستقلة من تلك الدول بالإضافة لقدوم العديد من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين والإعلاميين العرب لزيارة المعرض والاطلاع على الأنشطة الاقتصادية والثقافية في سورية.

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