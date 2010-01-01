سبعون ناشرا سوريا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

29 كانون الثاني 2017

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أعلن رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ أن 70 ناشرا سوريا يشاركون في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 والذي يعقد خلال الفترة من الـ 26 من كانون الثاني إلى الـ 10 من شباط القادم تحت عنوان «الشباب وثقافة المستقبل».

وقال حافظ في تصريح لمراسل للثقافية بالقاهرة.. «إن الناشر السوري أصر على المشاركة بالمعرض كموقف عربي وأخوي إضافة إلى أن الفعالية تعد من أهم معارض الكتاب في العالم العربي»، مشيرا إلى ان الحضور السوري هذا العام سيكون «مؤثرا ومتقدما عن السنوات السابقة» لتبقى الثقافة السورية حاضرة بكل الفعاليات الثقافية العربية.

وأوضح حافظ أن المشاركة السورية لن تقتصر على المعرض فقط وإنما ستكون هناك ندوات ثقافية سورية وتواقيع كتب لدور النشر السورية لافتا إلى أن الرسالة الحضارية والثقافية السورية الحقيقية هي منارة لكل العرب.

وقال حافظ.. «إن رسالة السلام السورية هي التي نحملها للانسانية جمعاء» منوها باهتمام إدارة المعرض واتحاد الناشرين المصريين والتعاون الدائم مع الناشرين السوريين واتحادهم وتسهيل العمل الفني لهم.

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