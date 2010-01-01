بالصور فعاليات ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء

29 حزيران 2017

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يمثل ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني الذي تقيمه مديرية التربية بالسويداء بالتعاون مع معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية في المحافظة رسالة فنية تعبر عن قدرة السوريين وإصرارهم على تقديم ثقافة الحياة والجمال والإبداع في مواجهة ثقافة الموت والقتل والتخريب والإرهاب.

ويشارك في الملتقى 11 فناناً نحاتاً من محافظات السويداء ودمشق والقنيطرة وطرطوس واللاذقية ودير الزور حيث سينجز كل واحد منهم عملاً فنياً نحتياً من مادة البازلت.



ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء

ويشكل الملتقى الذي يستمر مدة شهر كامل تظاهرة فنية للتعريف بأهمية حجر البازلت الذي تشتهر به محافظة السويداء وما يمتلكه من ميزات تحفز على العمل الفني بالإضافة لكونه يتيح مجالا رحبا للنحاتين المشاركين لتبادل الخبرات وصقل تجاربهم وإظهار إبداعاتهم في تقديم منحوتات متميزة من مادة البازلت تثري الواقع الفني في محافظة السويداء.



ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء

ويشير المدير التنفيذي للملتقى الفنان النحات محمد جودية الى أن الملتقى يشكل ميدانا رحبا للفنانين للتعامل مع حجر البازلت القاسي ضمن معايير النحت المتمثلة بالكتلة والفراغ والتوازن والطاقة التعبيرية وبالتالي يسهم في زيادة خبراتهم والاستفادة من تجارب بعضهم.

ويرى النحات أسامة عماشة من السويداء والمشارك في عدة ملتقيات دولية وإقليمية ومعارض فردية وجماعية أن الملتقى بات تقليدا سنويا يسهم في تعميق خبرات وإمكانات النحاتين المشاركين وإثراء تجاربهم النحتية بالتعامل مع خامة نبيلة كخامة البازلت مبينا أنه يعكف على إنجاز عمل نحتي يمثل قصة “الطوفان”.



ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء

بدوره يلفت النحات أنور رشيد من السويداء والمشارك أيضا في نحو 25 ملتقى للنحت محليا ودوليا الى أن مشاركاته المتعددة في الملتقيات رفعت من قدراته الفنية بالتعامل مع البازلت والتحكم بالفراغ في الأعمال النحتية التي ينجزها مشيرا الى أن أعماله تركز في معظمها على موضوع المرأة ومعاناتها والمها.



ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني بالسويداء

يشار إلى أن النحاتين المشاركين هم الدكتور فؤاد طوبان وهشام الغدو وفيصل ذياب وهشام رومية ويامن يوسف وأنور رشيد وأسامة عماشة ونشأت الحلبي وسوزان أبو سعدة وسمير حمشو ووائل هلال حيث سيتم أنجاز أعمال نحتية بأحجام تصل لارتفاع مترين تقريباً.

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