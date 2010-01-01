المعرض الأول للمصور الضوئي سعيد المانع بدمشق

28 أيار 2017

.

افتتح بتاريخ 23 أيار 2017 معرض للصور الفوتوغرافية الأول للفنان سعيد المانع في صالة المعارض بدار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق، وذلك بحضور السيد رامز الترجمان وزير الإعلام وعدد من المهتمين وأصدقاء الفنان.



من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع

ماقدمه المانع في هذا المعرض يتمتع من قدرة على استقطاب المتلقي لما فيه من حالات إنسانية، كونه جمع مكونات عديدة مثل اللون والكتلة والخطوط والأجسام، والإضاءة و الظل وما إلى ذلك، وله أهمية كبيرة من ناحية التوثيق حيث أننا بحاجة ماسة لتدوين ما فعله الإرهاب في الحياة اليومية السورية، وللتصوير قدرة عظيمة في رصد وتوثيق العديد من الوثائق المهمة .واستطاع المانع إن يلتقط الصورة في اللحظة المناسبة وهذا له أثر كبير في تحديد النتائج وهي وثيقة أكيدة يؤخذ بها.



من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع

ومن الحضور قال المهندس «وليد العجمي»: «من الواضح بأن لكل صورة في هذا المعرض حكاية، أرى ذلك في عيون الأطفال، وبراعة العدسة عند الفنان، لدرجة بأنني وقفت لوقت أمام كل لوحة، وما رأيته لم أجده عند الكثيرين ممن أقاموا معارض عن الأزمة والحرب، لاسيما الذين أقاموا معارض عن مدينة حلب، هذه المدينة التي عانت من الإرهاب وتعرضت لسرقات كبرى من قبل تركيا».

وأضاف: «الصورة عند سعيد المانع جذابة من كل الجوانب، سواء من حيث جماليتها أو حتى من ناحية الموضوع الذي يطرحه».



من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع

وفي لقاء مع «اكتشف سورية» قال الفنان سعيد المانع: «حاولت في هذه الأعمال أن ألقي الضوء على الحالات الإنسانية في الشارع الحلبي، لاسيما الأهالي الذين أتوا من الأحياء الشرقية، لأن الأغلب المعارض السابقة كانت توثيقاً للانتصار الميداني والعسكري».

وأضاف: «من هنا كانت رسالتي مختلفة عن باقي المعارض، حاولت من خلاله إيصال معانات أهل حلب وعن طريق الإعلام إلى جميع العالم، وركزت في أغلب لوحاتي على الطفولة لأنها أكثر شريحة متضررة من الحصار والحرب، هي التي فقدت التغذية والتعليم وعاشت في جو الإرهاب، ولا يوجد لديها إي معرفة بتقاليدنا وثقافتنا، وخاصة الشريحة التي لاتتجاوز عمرها خمس أو ست سنوات أي التي ولدت في كنف الإرهاب، فهؤلاء الأطفال يحتاجون الغذاء والتعليم وبالدرجة الأولى يحتاجون التنمية والتأهيل ليستطيعوا أن يعيشوا في المجتمع السوري العادي».



من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع من معرض التصوير الضوئي الأول للفنان سعيد المانع

سعيد المانع يعمل مونتير في الإخبارية السورية ومصور فوتوغرافي ومخرج منفذ في الفضائية السورية؛ قسم الإخبار، طالب في كلية الإعلام، له الكثير من التغطيات التلفزيونية، وكان ضمن الوفد الإعلامي السوري في محادثات آستانة.



إدريس مراد

اكتشف سورية