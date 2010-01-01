«نوستالجيا» جديد فرقة سورية للمسرح الراقص في دار الأوبرا بدمشق

24 أيار 2017

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اقترب العرض المسرحي الراقص الذي قدمته فرقة سورية للمسرح الراقص بتاريخ 19 أيار 2017 على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون- أوبرا دمشق، من المسرح التعبيري أكثر، حيث اعتمد الفنان نورس برّو كمؤلف ومخرج وكريوغراف للعمل على المضمون وعلى رسالة العمل ليقدم همّ المواطن السوري وتضحيات جيشه وصمودهم في هذه الحرب اللعينة التي يتعرض لها البلاد، حيث أضاء على المونولوجات الداخلية للإنسان المشبع من الحرب، والمنهك منها، والباحث عن الأمل والبناء والأعمار لمستقبل آمن لأبنائه، واستطاع برّو في عرضه هذا أن يدخل إلى تفاصيل الأشياء وفلسفتها ليكون الإنسان هو المحور، والفضاء المسرحي هو ميدان التلقائية وعالم خياله والرقعة التي يلتقي فيها بنفسه ويعبر فيها عن قدراته وإمكانياته الفكرية وتالياً يصنع عملاً متكاملاً من حيث انسجام اللوحات الراقصة وتسلسلها لينسج قصة متكاملة يعبر فيها عن منولوجات الإنسان المتضرر من الحرب، روحياً وجسدياً مستفيداً من أداء البارع للطفلة راشيل الفزّاع التي لا تتعدى الخامسة من عمرها، وإمكانياتها، كأنها فنانة مخضرمة، عموماً أستطيع القول بأن هذه التجربة ذكرتني بالتجارب التي قدمها الفنان الراحل لوند هاجو من الناحية الفكرية والنصوص التي تهتم بالإنسان وليس سواه.



من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص

وفي لقاء مع «اكتشف سورية» قال الفنان نورس برّو: «العمل يدخل في صلب المعاناة الإنسانية التي سببها الإرهاب ويحاكي الروح الخالصة في كل انسان سوري يتعايش ويتماشى مع ما يتعرض له من إرهاب مهما كان توجهه الإنساني أو الديني أو المجتمعي، مدافعا عن مبادئه وأرضه من خلال لوحات راقصة تتناول أطياف مختلفة من المجتمع المدني السوري في 50 دقيقة من الزمن».

وأضاف: «"نوستالجيا" يعبّر عن الرغبة الشديدة بالعودة إلى الرحم السوري، إلى الرحم المجتمعي المتعايش فيما بينه، إلى رحم الأمان والاستقرار وعدم الخوف من المجهول القادم والواثق جدا بقدرة من يدافعون عنه على الجبهات».



من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص

وقال أيضاً: «يأتي العمل بعد مسيرة من الأعمال الفنية الراقصة للفرقة التي لم تخرج يوماً عن إطار الهاجس اليومي للمواطن السوري في شقوقه المجتمعية والمعيشية والفكرية، لتكمل مسيرتها في التعبير عنه، ولتكون مرآته على المسرح فيما يرى وبأسلوب فنّي راقص».



من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص من عرض نوستالجيا لفرقة سورية للمسرح الراقص

وأنهى حديثه قائلاً: «العمل يعتمد أسلوب الرقص الحديث والمعاصر، ويقدم من خلال لغة جسده وجبة روحية للمتلقي, وصلة وصل ما بين عقله الباطن والحاضر، بالاعتماد على مدارس عالمية في الرقص المعاصر وما توصلت إليه في هذا الفن، كمدارس مارتا غراهام ونينا باوش وغيرهم».

يذكر أن «نوستالجيا» هو العمل الثامن لفرقة «سورية للمسرح الراقص» منذ تأسيسها في العام 2011 وحتى اليوم، بعد أعمال «درب المجد – سورية ..قصة حب – انسان» وغيرهم.

شارك في هذا العمل كل من الفنانين: غيث حمشو، رباب المهدي، أحمد مصطفى، رنيم الحكيم، ياسين محمد، ميلانا غانم، ميلاد غانم، ضحى عمر، مؤيد هاشم، إيلاف المنّاع، تالا محمد، والطفلة راشيل الفزّاع.



إدريس مراد

اكتشف سورية