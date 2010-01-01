مخابر الترميم تقوم بأرشفة وتوثيق لوحات الفسيفساء

12 نيسان 2017

.

كان لابد للأزمة الراهنة والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ويعيشها التراث الثقافي، أن تفرض واقعاً جديداً على العمل الميداني لمديرية المعمل الفني ومخابر الترميم، ومن ضمن خطتها الجديدة قامت مديرية المعمل الفني ومخابر الترميم بالبدء بأعمال أرشفة وتوثيق وإعادة حفظ لوحات الفسيفساء المحفوظة في مستودعات المديرية العامة للآثار والمتاحف، وهذه اللوحات اكتشفت في مواقع متعددة من أنحاء سورية واقتُلعت من مواقعها منذ عقود، وتعود في معظمها للقرون 5-6 ميلادية.



مخابر الترميم تقوم بأرشفة وتوثيق لوحات الفسيفساء مخابر الترميم تقوم بأرشفة وتوثيق لوحات الفسيفساء

بدأنا في عام 2015 بتوثيق وأرشفة عدد من اللوحات، واستكملنا العمل في عام 2016 على عدد آخر، وتتضمن أعمال الأرشفة والتوثيق أيضاً مراحل تدعيم ورسم مخططات وإعادة حفظ وترقيم.



مخابر الترميم تقوم بأرشفة وتوثيق لوحات الفسيفساء مخابر الترميم تقوم بأرشفة وتوثيق لوحات الفسيفساء

وسنقوم في هذا العام بإكمال تلك الأعمال على باقي اللوحات الموجودة ضمن المستودعات لتكون محفوظة الكترونياً وجاهزة لأي مشاريع مستقبلية تتعلق بترميمها وعرضها.

اكتشف سورية

dgam.gov.sy