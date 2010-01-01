سعد حنا مينه: والدي يحظى برعاية كاملة

21 أيلول 2017

.

قبل أيّام، نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، على موقعها الإلكتروني مقالاً بعنوان «من يرعى حنا مينه (1924 ــ الصورة) في محنته؟»، طالب فيه الزميل خليل صويلح برعاية رسمية تتكفّل بأعباء علاج «شيخ الرواية السورية» التي تفوق قدرته على مجاراتها.



ردّاً على هذا الكلام، وردنا من إبن صاحب «الشراع والعاصفة»، سعد نص مقتضب أكّد فيه أنّه «سأعتبر ما نشر في صحيفتكم الموقرة عن والدي من باب الغيرة والمحبة والاهتمام. وأنا بصفتي إبن حنا مينه، أؤكد أنّه يحظى برعاية كاملة من أبنائه. حالته الصحية حالياً ليست بالجيدة، وهذا بسبب التقدّم في السن، إذ تجاوز الثالثة والتسعين من العمر، وجميعنا نعرف أمراض الشيخوخة». وتابع: «أما بالنسبة للمسؤولين في بلدي سوريا فإنهم يقومون بشكل دائم ودوري بالإطمئنان عليه، وعلى أعلى مستوى... الحمد لله حنا مينه عاش عزيزاً في بلده وسيبقى كذلك، لذلك أرجو من الجميع عندما يريدون الإطمئنان عليه صحياً التواصل مع عائلته فقط». وختم قائلاً: «... ليس هناك من يلتقط السيلفي أو يحاول التسلّق... كل الاحترام لصحيفة «الأخبار»...

الأخبار اللبنانية