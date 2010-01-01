فرقة وكورال القدموس في عرضه الأول في ثقافي قدموس

26 آب 2017

خير بداية.. لحن الشهيد

قدم كورال القدموس حفلها التأسيسي الأول على مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة القدموس – طرطوس، بتاريخ 24 آب 2017، وشهدت الأمسية إقبالاً جماهيراً كبيراً مما اضطرت الفرقة إلى إعادة الحفل في اليوم ذاته.

أدى الكورال بمرافقة مجموعة موسيقية، العديد من الأغاني الجماعية إضافة إلى قطع موسيقية آلية منها لحن الشهيد، أدتها فرقة الأطفال الموسيقية، و أغنية «يارايح عضيعتنا» لعزار حبيب، و«سنفرلو ياسنفريال» لفليمون وهبة، «طريق النحل» للرحابنة، «مهما تجرح بلدنا» لذكي ناصيف، «أهو دا اللي صار» لسيد درويش، «حبي اللي غاب» لملحم بركات، وأخيراً«شدو الهمة» لمارسيل خليفة.



من العرض الموسيقي لكورال القدموس من العرض الموسيقي لكورال القدموس

في لقاء مع «اكتشف سورية» قال الفنان علاء خليل مؤسس وقائد الفرقة: «اعتبر هذا الحفل التأسيسي هو الخطوة الأولى لوضع الفرقة على المسار الصحيح، وخاصة إنها لاقت استحساناً من الحضور، حيث تفاعل معنا بشكل لافت».

وقال أيضاً: «اخترت في هذه الأمسية مجموعة أغاني تنتمي إلى ماهو أجمل من المكتبة الغنائية العربية ومحببة ومحفوظة عند الناس، لأن الأمسية هي الأولى لنا ويهمنا أن يتفاعل معنا الحضور، ليكون حافزاً عند أعضاء الفرقة وبالتالي تشجيعاً لهم في الاستمرارية والعودة إلى التدريبات ومن ثم تحضير لحفلات قادمة، حيث سنركز على التراث الغنائي السوري العريق، لنكون مساهمين كفرقة في الحفاظ على هذا التراث وايصاله إلى الناس بشكل لائق».



من العرض الموسيقي لكورال القدموس من العرض الموسيقي لكورال القدموس

عن الهدف من تأسيس كورال القدموس قال: «في الحقيقة هناك أكثر من رسالة نود إيصالها عبر الفرقة منها تقديم ماهو الأجمل من الموسيقا العربية، والإسهام في إعادة الهوية الغنائية السورية، وتقديمها بإمسياتنا لعلها تعود إلى مكانتها الطبيعية بدلاً من السائد الهابط الذي نسمعه في كل الأمكنة وعلى أغلب الفضائيات».



من العرض الموسيقي لكورال القدموس من العرض الموسيقي لكورال القدموس

وأضاف: «في هذه المدينة "القدموس" كان لابد من تأسيس هكذا فرقة، لجمع أكبر عدد من الراغبين والموهوبين، ولنغني معاً للحب والسلام والإنسان وسورية، ولنقول للعالم نحن أطفال وشباب سورية نرقص ونغني ونحب الحياة وبنفس الوقت نموت من أجل وطننا وندافع عنه بكل السبل».



من العرض الموسيقي لكورال القدموس من العرض الموسيقي لكورال القدموس

يشار أن فرقة وكورال القدموس يضم مايقارب خمسين عضواً ما بين عازف ومغني، وبأعمار مختلفة، من 5 إلى 25 سنة، يقود ويدرب الفرقة الفنان علاء خليل.

إدريس مراد

اكتشف سورية