التشكيلي محي الدين حمصي في معرضه الفردي العاشر من جبلة

18 أيلول 2017

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تستضيف صالة عامر للفنون الجميلة في مدينة جبلة معرض الفنان التشكيلي محي الدين حمصي والذي يضم 17 لوحة فنية عكست في مجملها حالات إنسانية خلال المرحلة الراهنة.

وقال الفنان حمصي لمراسل الثقافية: إن «هذا المعرض الفردي هو العاشر لي خلال تجربتي الفنية والثاني في مدينة جبلة وجاء امتدادا لمعرضي الأول عام 2015 في جبلة من ناحية التجربة اللونية وعدد اللوحات ومقاساتها التي جاءت مختلفة عن معرضي الأول».



من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر

وأوضح حمصي أن موضوعات لوحاته عبرت عن أوضاع الناس و حالات إنسانية وشملت «مواضيع عن الشهادة والشهيد والمرأة والطفل» وجاءت بأسلوب تجريدي من الواقع الذي يمر به الوطن وغلب عليها اللون الأبيض الذي يعبر عن الأمل بمستقبل مشرق إضافة للون الأحمر الذي يرمز الى الحب في بعض لوحاته وإلى دم الشهداء في لوحات أخرى.

وجاءت اللوحات ضمن أحجام مختلفة واستخدم الفنان حمصي في بعض منها تقنية الاكريليك ومزجه بالمائي منها سائل ومنها ضمن سماكات عالية حسب ما يقتضيه العمل مبينا أنه استخدم أيضا في لوحات أرى تقنية «الكولاج» أو العنصر غير المألوف للوحة باستخدامه قطعة قماش أو كرتون «كي يعيش المتلقي في جو مغاير لما شاهده في معارض سابقة».



من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر

ورأى حمصي أن «إقامة المعارض والملتقيات الفنية تغني تجربة الفنانين التشكيليين من خلال اطلاعهم على تجارب الاخرين وتشكل دعما للفنانين المبتدئين وتنمي تجاربهم وتغني الحركة الثقافية» مشيرا إلى أن معرضه «لاقى إقبالا كبيرا» من مختلف الشرائح الاجتماعية «الأمر الذي يعبر عن ثقافة واصالة الشعب السوري وحضارته العريقة».

من جهته قال الشاعر عبد الكريم شعبان : «المعرض جاء ضمن مدرسة خاصة للفنان مستخدما في لوحاته تقنيات عالية وصورا لحالات انسانية متنوعة من "تعاسة وفرح" وغلب على لوحاته اللون الأبيض رمز الأمل و التفاؤل بمستقبل مشرق».



من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر

من جهتها قالت المغنية عتاب راعي : إن «لوحات الفنان حمصي نفذت بفن واحساس مرهف وبتقنية عالية وتقرأ في كل لوحة حكاية ومنها حكاية ذات وجهين في أحد جوانبها سعيد والاخر حزين وجاءت مغايرة للقاعدة بالفن التشكيلي حيث غلب عليها اللون الابيض رمز المحبة و السلام».

يذكر أن معرض الفنان حمصي مستمر لمدة أسبوع.



من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر من معرض التشكيلي محيي الدين حمصي بغالير عامر

والفنان حمصي تولد دمشق 1971 خريج معهد الفنون التطبيقية 2002 ومعهد ادهم اسماعيل 2003 وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين له عدة معارض فردية وشارك بعدة معارض ومهرجانات «الربيع السنوي والإدارة السياسية واتحاد الفنانين ووزارة الداخلية ومهرجان مالطة للشباب» حاصل على المركز الأول في مهرجان قطر 2001 عن اللوحات المائية والمركز الثاني على شباب العالم في مالطا 2002 وتقدير عن أفضل رسام متمرن 2001 في محافظة اللاذقية.

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